«Российские военные спасли ему жизнь»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о ранении пятиклассника из Лисичанска

Утром 2 июля 2022 года украинские военнослужащие обстреляли Лисичанск Луганской Народной Республики. В результате был нанесён урон нескольким жилым кварталам города, серьёзное ранение получил пятиклассник Серёжа Хрусталёв. Об этом в беседе с RT сообщила уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

Обстрел застал семью Хрусталёвых врасплох.

«Мама мальчика вспоминает, что выйти из дома было невозможно. Она нашла самое безопасное место — в коридоре у несущей стены. Там женщина накрыла собой сына и дочь», — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, когда выстрелы стихли, мама Серёжи обнаружила, что ребёнок в крови. Но ран на его теле она не нашла.

Она умыла мальчика и увидела, что кровь идёт у него из уха и носа.

Знакомый перевёз женщину с детьми в безопасное место, где российские военнослужащие оказали мальчику первую помощь.

«Мать ребёнка говорит, что военные спасли ему жизнь. Но за его здоровье приходится бороться, потому что с диагнозом «контузия головного мозга» нужно пройти не один курс лечения», — отметила Инна Швенк.