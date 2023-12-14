«Российские военные спасли ему жизнь»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о ранении пятиклассника из Лисичанска
14 декабря 2023
RT

«Российские военные спасли ему жизнь»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о ранении пятиклассника из Лисичанска

13 декабря 2023 | 14:43

В Ростове-на-Дону солдата ВСУ приговорили к 18 годам колонии за убийство

12 декабря 2023 | 18:56

Морпех ВСУ получил пожизненный срок за расстрел четырёх гражданских

11 декабря 2023 | 19:35

Пятеро морпехов ВСУ осуждены на крупные сроки за военные преступления

08 декабря 2023 | 16:56

Утверждены обвинения по делам бойцов ВСУ, совершивших преступления в ДНР и ЛНР

08 декабря 2023 | 08:46

В ДНР морпеха ВСУ приговорили к 24 годам колонии за убийство гражданского

06 декабря 2023 | 10:54

Боевик «Азова» осуждён на 28 лет колонии за двойное убийство и угон машины в Мариуполе

05 декабря 2023 | 18:38

В ДНР морпех ВСУ получил 23 года колонии за убийство мирного жителя

01 декабря 2023 | 18:40

В Запорожской области арестовали причастных к гибели главы посёлка Михайловка

30 ноября 2023 | 14:05

Военный ВСУ приговорён к пожизненному заключению за убийства жителей Мариуполя

30 ноября 2023 | 12:12

Жителя Херсонской области осудили на 12 лет за подготовку терактов

Утром 2 июля 2022 года украинские военнослужащие обстреляли Лисичанск Луганской Народной Республики. В результате был нанесён урон нескольким жилым кварталам города, серьёзное ранение получил пятиклассник Серёжа Хрусталёв. Об этом в беседе с RT сообщила уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

Обстрел застал семью Хрусталёвых врасплох.

«Мама мальчика вспоминает, что выйти из дома было невозможно. Она нашла самое безопасное место — в коридоре у несущей стены. Там женщина накрыла собой сына и дочь», — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, когда выстрелы стихли, мама Серёжи обнаружила, что ребёнок в крови. Но ран на его теле она не нашла.

Она умыла мальчика и увидела, что кровь идёт у него из уха и носа.

Знакомый перевёз женщину с детьми в безопасное место, где российские военнослужащие оказали мальчику первую помощь.

«Мать ребёнка говорит, что военные спасли ему жизнь. Но за его здоровье приходится бороться, потому что с диагнозом «контузия головного мозга» нужно пройти не один курс лечения», — отметила Инна Швенк.