Шок и долгая реабилитация: жизнь подростков из Донецка едва не прервал массированный обстрел ВСУ

В тот вечер, вспоминает Ростислав, он собирался на прогулку с подругами — Вероникой и Валерией. Ребята договорились встретиться у Петровского автомобильного моста, который соединяет два городских района.
К месту встречи Ростислав шёл под эстакадой. Обстрел начался, когда юноша преодолел уже половину пути.
«После первого взрыва меня ранило в плечо. Я упал, прикрыл голову руками, и тут прилетел второй снаряд. Несколько осколков угодили мне в правую ногу: один в ступню, другой в бедро, и ещё палец задело. Рядом женщина была — её тоже ранило», — вспоминает подросток.
Будучи в шоковом состоянии, Ростислав сумел встать и добежать до ближайшего жилого дома.
«Я очень переживал за девочек, но моя знакомая Юля, на которую я наткнулся в подъезде, сказала, что они живы», — говорит Дворядкин.
Однако позже выяснилось, что подруги юноши тоже пострадали.
Веронику, по словам подростка, ранило в ногу. Валерии осколок едва не отсёк средний палец на руке. У всех троих врачи диагностировали контузию.
Вернуться к нормальной жизни ребята не могут до сих пор — реабилитация занимает долгие месяцы.