Шок и долгая реабилитация: жизнь подростков из Донецка едва не прервал массированный обстрел ВСУ

28 июня 2023 года ВСУ атаковали мирные районы Донецка. Обстрелы возобновлялись 34 раза. Всего по жилым кварталам тогда было выпущено 196 боеприпасов различного калибра. Итогом агрессии Киева стала гибель двух мирных жителей. Ещё десять, включая пятерых детей и подростков, получили ранения. Один из пострадавших, 17-летний Ростислав Дворядкин, рассказал RT о произошедшем с ним.

В тот вечер, вспоминает Ростислав, он собирался на прогулку с подругами — Вероникой и Валерией. Ребята договорились встретиться у Петровского автомобильного моста, который соединяет два городских района.

К месту встречи Ростислав шёл под эстакадой. Обстрел начался, когда юноша преодолел уже половину пути.

«После первого взрыва меня ранило в плечо. Я упал, прикрыл голову руками, и тут прилетел второй снаряд. Несколько осколков угодили мне в правую ногу: один в ступню, другой в бедро, и ещё палец задело. Рядом женщина была — её тоже ранило», — вспоминает подросток.

Будучи в шоковом состоянии, Ростислав сумел встать и добежать до ближайшего жилого дома.

«Я очень переживал за девочек, но моя знакомая Юля, на которую я наткнулся в подъезде, сказала, что они живы», — говорит Дворядкин.

Однако позже выяснилось, что подруги юноши тоже пострадали.

Веронику, по словам подростка, ранило в ногу. Валерии осколок едва не отсёк средний палец на руке. У всех троих врачи диагностировали контузию.

Вернуться к нормальной жизни ребята не могут до сих пор — реабилитация занимает долгие месяцы.