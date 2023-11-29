«Сквозное осколочное и перелом»: семилетний Артём Бирюков из Донбасса получил тяжёлое ранение руки во время обстрела ВСУ

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29 июля 2014 года посёлок городского типа Нагольно-Тарасовка, что в Луганской Народной Республике, подвергся обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Среди пострадавших мирных жителей оказались дети. Об одном из них — семилетнем Артёме Бирюкове — RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.
По словам омбудсмена, в тот летний день, когда ВСУ начали обстрел посёлка, Артём гулял во дворе своего дома. О том, что случилось после, мальчик хорошо помнит и теперь, спустя девять лет.
«Артём вспоминает, как услышал громкий звук взрыва и сразу почувствовал сильную боль в левой руке», — говорит Инна Швенк.
Ребёнок получил сквозное осколочное ранение левой плечевой кости и открытый перелом левой плечевой кости со смещением.
«Его сразу доставили в больницу, сделали операцию. Там ему пришлось провести месяц. Следующие три месяца рука была в гипсе. Затем был длительный период восстановления», — рассказала омбудсмен.
Сейчас 17-летний Артём здоров, учится в колледже.