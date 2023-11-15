Осколок вместо соринки: восьмилетний Максим Прядко из Донбасса едва не лишился зрения во время обстрела ВСУ
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RT

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19 июля 2014 года украинские военнослужащие обстреляли село Весёлая Тарасовка в ЛНР. В результате ранение получил восьмилетний Максим Прядко. Спустя годы он поделился с RT воспоминаниями о том страшном дне из своего детства.

В 2014 году Максим Прядко жил в селе Гаевом. Он тогда только окончил второй класс и летом вместе с семьёй готовился к поездке на море. Однако судьба распорядилась иначе. 18 июля в Гаевом появились колонны украинской бронетехники. Родители вместе с сыном спешно отправились к бабушке в соседнее село Весёлая Тарасовка, вспоминает Максим.  

В доме бабушки был подвал. Она принесла туда тёплые вещи и продукты. Там семья укрывалась, пока вокруг слышались взрывы.

Утром 19 июля в Весёлой Тарасовке всё стихло — и жители села вышли из подвалов. Семья Прядко и соседи сидели за столом под деревом, пили чай. В этот момент во двор прилетел украинский снаряд.

«Взрыва я не слышал, только по веткам что-то зашуршало, — вспоминает Максим. — Сосед дядя Серёжа на руках внёс меня в подвал. Показалось, что в глаз попала соринка. Я хотел её достать, а когда потёр глаз, рука была в крови. Это была не соринка, а осколки».

Как выяснилось впоследствии, сосед спас мальчика — прикрыл ребёнка собой. Ему самому осколками посекло руку. Отец ребёнка получил контузию. Дерево, под которым они все пили чай, сломалось от взрыва и загорелось.

В тот же день семья Прядко выехала в Крым. В местной больнице Максима прооперировали, извлекли осколок, но под левым глазом остался шрам. 

Сейчас Максим оканчивает школу, занимается тхэквондо, стал призёром республиканских игр по этому виду спорта.