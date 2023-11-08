«Забыла про боль»: Светлана Шульга из Донбасса потеряла мужа на фронте, а сестру — под обстрелом ВСУ

Обстрел по Кременной со стороны ВСУ начался рано утром, примерно в 07:00. Один из снарядов разорвался на приусадебном участке родителей Светланы Шульги. Женщина в этот момент ещё находилась в постели, а её сестра и отец — во дворе.
«Осколок залетел в дом и попал мне в ногу. Я чувствовала боль, пошла кровь, но тут я услышала крик сестры: «Папа!» — и выскочила на улицу. Сестру всю посекло осколками. Обстрел продолжался, а мы пытались её спасти. Скорую не могли вызвать, связь исчезла. Сын на мотоцикле, под прилётами, поехал за скорой», — вспоминает Светлана Шульга.
Медики прибыли к 08:00. К этому моменту сестра Светланы уже скончалась.
«Травмы были настолько обширными, что в рану на левой стороне груди полностью поместилось банное полотенце, которым мы пытались остановить кровь. Врачи только констатировали её смерть. Я уже не могла ходить, но, когда медики попросили подойти родных, я забыла про боль. Возле её тела на коленях стоял отец, мама кричала», — продолжает Светлана.
Гибель сестры — вторая большая утрата Светланы. 6 марта 2022 года в боях за Попасную геройски погиб её муж, военнослужащий Народной милиции ЛНР. В ополчение он пошёл с началом вооружённого конфликта, в июне 2014 года.
«Первые два года мы с ним вообще не виделись. Потом он разрешил мне приезжать к нему в Первомайск. Встречались раз в два месяца. Тяжело, конечно, давались эти поездки», — говорит Шульга.
Последний раз муж позвонил Светлане 23 февраля 2022 года.
«Он сказал: «Света, я скоро буду дома». А 6 марта его не стало. Сослуживцы искали Вову пять дней. Думали, он в плен попал. Оказалось, он к украинцам прыгнул в окоп и подорвал их вместе с собой. Очень отчаянный был», — рассказала вдова погибшего.