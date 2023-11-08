«Забыла про боль»: Светлана Шульга из Донбасса потеряла мужа на фронте, а сестру — под обстрелом ВСУ

26 июня 2022 года украинские силовики нанесли очередной удар по частному сектору города Кременная Луганской Народной Республики. Одна из пострадавших, местная жительница Светлана Шульга, рассказала RT, что во время обстрела погибла её родная сестра. Это вторая утрата Светланы в ходе вооружённого конфликта: несколькими месяцами ранее в боях за Попасную геройски погиб её муж.

Обстрел по Кременной со стороны ВСУ начался рано утром, примерно в 07:00. Один из снарядов разорвался на приусадебном участке родителей Светланы Шульги. Женщина в этот момент ещё находилась в постели, а её сестра и отец — во дворе.

«Осколок залетел в дом и попал мне в ногу. Я чувствовала боль, пошла кровь, но тут я услышала крик сестры: «Папа!» — и выскочила на улицу. Сестру всю посекло осколками. Обстрел продолжался, а мы пытались её спасти. Скорую не могли вызвать, связь исчезла. Сын на мотоцикле, под прилётами, поехал за скорой», — вспоминает Светлана Шульга.

Медики прибыли к 08:00. К этому моменту сестра Светланы уже скончалась.

«Травмы были настолько обширными, что в рану на левой стороне груди полностью поместилось банное полотенце, которым мы пытались остановить кровь. Врачи только констатировали её смерть. Я уже не могла ходить, но, когда медики попросили подойти родных, я забыла про боль. Возле её тела на коленях стоял отец, мама кричала», — продолжает Светлана.

Гибель сестры — вторая большая утрата Светланы. 6 марта 2022 года в боях за Попасную геройски погиб её муж, военнослужащий Народной милиции ЛНР. В ополчение он пошёл с началом вооружённого конфликта, в июне 2014 года.

«Первые два года мы с ним вообще не виделись. Потом он разрешил мне приезжать к нему в Первомайск. Встречались раз в два месяца. Тяжело, конечно, давались эти поездки», — говорит Шульга.

Последний раз муж позвонил Светлане 23 февраля 2022 года.

«Он сказал: «Света, я скоро буду дома». А 6 марта его не стало. Сослуживцы искали Вову пять дней. Думали, он в плен попал. Оказалось, он к украинцам прыгнул в окоп и подорвал их вместе с собой. Очень отчаянный был», — рассказала вдова погибшего.