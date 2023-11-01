«Ребёнок чудом остался жив»: двухлетний мальчик из Донбасса получил тяжёлые ранения в результате обстрела ВСУ

14 августа 2014 года город Ирмино Луганской Народной Республики подвергся массированному обстрелу со стороны украинских военнослужащих. Среди пострадавших оказался двухлетний ребёнок. Малыш получил тяжелейшие ранения и только чудом остался жив, рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

Обстрел города Ирмино начался примерно в 16:00. В это время мама и бабушка двухлетнего Владислава Старченко вместе с ним и другими детьми были на улице. Услышав характерный шум, они сразу бросились в подвал, но добежать до него не успели.

«Раздался взрыв, а когда дым рассеялся, мама увидела, что Влад был весь в крови: ручки и животик были рассечены осколками. Бабушка мальчика лежала рядом с пробитой головой», — рассказала детский омбудсмен.

По её словам, женщина пыталась вызвать скорую, но на помощь быстрее врачей подоспели бойцы ополчения ЛНР. Они помогли семье добраться до больницы, где пострадавшим оказали уже квалифицированную медицинскую помощь.

Когда мама Владислава увидела сына после операции, у неё случился шок.

«У Влада не было большого пальца на правой ручке, мизинчик пришит. Также на левой руке большой палец сшит, на животике огромный разрез сшит нитками, ножки опалены порохом. Ребёнок чудом остался жив», — сказала Инна Швенк.