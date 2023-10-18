«Почувствовал ужасную боль»: детский омбудсмен ЛНР — о юных жителях Лисичанска под обстрелами ВСУ

Весной 2022 года Лисичанск регулярно подвергался обстрелам со стороны украинских военнослужащих. Жителям города приходилось прятаться в подвалах и с риском для жизни добывать себе воду. От бомбёжек и обстрелов страдали не только взрослые, но и дети. Подробности тех дней RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

5 апреля 2022 года шестиклассник Руслан Кислый вместе с бабушкой и дедушкой отправился на Войковское озеро набрать воды. К тому моменту половина Лисичанска была лишена водоснабжения, людям приходилось брать воду из ближайших водоёмов.

«Бабушка Руслана вспоминает: как только они подошли к воде, начался обстрел со стороны ВСУ. Дедушка велел всем лечь, бабушка читала молитву и вдруг услышала крик внука», — рассказала детский омбудсмен.

Дедушка Руслана, подбежав к ребёнку, обнаружил у него кровотечение — мальчик был ранен. Позже в больнице оказалось, что осколок снаряда прошёл навылет, повредив предплечье правой руки Руслана.

9 мая 2022 года в результате обстрела в Лисичанске ранение в руку получил несовершеннолетний Святослав Рычков. По словам Швенк, семья Святослава, спасаясь от обстрелов, провела ночь в подвале пятиэтажки, где живёт бабушка мальчика, а утром возвращалась к себе домой.

«Они уже подошли к калитке дома, как вдруг начался обстрел. Святослав почувствовал ужасную боль. Ему показалось, что он лишился руки, потому что больше не чувствовал её. Так и крикнул маме: «Мама, мне руку оторвало!» — говорит омбудсмен.

К счастью, мама Святослава — медсестра. Она оказала сыну первую помощь, после чего ребёнка на машине соседа отвезли в больницу имени Титова, которую тогда занимали украинские военные. Святославу с матерью отказывали в помощи, пока не приехали медики из международной организации «Врачи без границ».

«Но даже тогда украинские военные пытались помешать, требуя, чтобы сначала вывезли их раненых. Но врачи всё-таки взяли в свой реанимобиль не только солдат, но и двух мирных жителей, в том числе и Святослава», — сказала Инна Швенк.