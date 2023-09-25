«Шестилетний ребёнок учился ходить заново»: обстрел ВСУ детского сада в ЛНР навсегда изменил жизнь маленькой Виктории

Детский сад «Солнышко» в Стаханове находился на проспекте 50-летия Октября. Утром мама Виктории привела туда свою дочь. Однако стоило ей отойти от садика на несколько метров, как начался обстрел со стороны ВСУ.
«Женщина услышала взрыв, в садике посыпались стёкла, и она сразу вернулась обратно, нашла дочь», — рассказывает Инна Швенк.
По её словам, мать и дочь некоторое время сидели в коридоре, окна которого уже были выбиты. Канонада стихла, и женщина решилась бежать домой. Но обстрел возобновился. Мощной взрывной волной мать отбросило от дочери.
Позднее скорая доставила пострадавших в больницу. У Виктории диагностировали закрытый перелом бедра со смещением, сделали операцию, вставили пластину, которую убрали только через год.
«После выписки из больницы девочка проходила длительную реабилитацию — в том числе в Чеченской Республике. В свои шесть лет Виктория училась ходить заново, так как длительное время провела на больничной койке и мышцы её ног атрофировались», — говорит детский омбудсмен.