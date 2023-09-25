«Шестилетний ребёнок учился ходить заново»: обстрел ВСУ детского сада в ЛНР навсегда изменил жизнь маленькой Виктории

21 января 2015 года ВСУ обстреляли город Стаханов Луганской Народной Республики. Мишенью украинских военнослужащих стал, среди прочего, детский сад «Солнышко». Среди пострадавших оказалась шестилетняя Виктория Курникова, историю которой RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

Детский сад «Солнышко» в Стаханове находился на проспекте 50-летия Октября. Утром мама Виктории привела туда свою дочь. Однако стоило ей отойти от садика на несколько метров, как начался обстрел со стороны ВСУ.

«Женщина услышала взрыв, в садике посыпались стёкла, и она сразу вернулась обратно, нашла дочь», — рассказывает Инна Швенк.

По её словам, мать и дочь некоторое время сидели в коридоре, окна которого уже были выбиты. Канонада стихла, и женщина решилась бежать домой. Но обстрел возобновился. Мощной взрывной волной мать отбросило от дочери.

Позднее скорая доставила пострадавших в больницу. У Виктории диагностировали закрытый перелом бедра со смещением, сделали операцию, вставили пластину, которую убрали только через год.

«После выписки из больницы девочка проходила длительную реабилитацию — в том числе в Чеченской Республике. В свои шесть лет Виктория училась ходить заново, так как длительное время провела на больничной койке и мышцы её ног атрофировались», — говорит детский омбудсмен.