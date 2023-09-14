«Они просто хотели жить»: семья Андросовых из Донбасса потеряла родных по вине односельчанина-наводчика
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RT

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13 марта 2022 года украинские военнослужащие нанесли удар из РСЗО «Град» по селу Новокраснянка Кременского района ЛНР. В тот день жительница села — многодетная мать Елена Андросова — потеряла двух взрослых детей и пятилетнего внука. Как рассказали RT Андросовы, виновным в трагедии они считают односельчанина, который навёл огонь ВСУ на Новокраснянку.

13-летняя дочь Елены Андросовой Таня вспоминает, что тот мартовский день начался с визита «дяди с жучком» — местные жители рассказывали о мужчине, который подходил, что-то расспрашивал, а после его ухода украинские боевики вели по таким местам прицельный огонь. 

«Мы стояли за двором: я, старший брат с невестой и старшая сестра с сыном, — рассказала Таня. — К нам подошёл дядя, который с жучком ходил. Он постоянно сдавал всех. Когда он ушёл, к нам прилетело». 

Все, кто был с Таней на улице, побежали в дом. Первой забежала её сестра с пятилетним сыном Ильёй — они погибли на месте. Брат и его невеста бежали последними, но также погибли — во дворе дома. Сама Таня чудом выжила. 

«Я только забежала в коридор, и меня там прибило обломками. Был сильный шум, — говорит Таня. — Я начала вылезать. Помню, что у меня ботинок застрял и я потом была без одного ботинка. Потом приехал папа. Я не плакала, но кричала. Он взял меня на руки и отнёс в погреб к соседям. И я поняла, что уже не будет ни Маши, ни Илюши, ни Валика, ни Лили». 

Обломки повредили девочке глаз, оставили на лице шрамы. Сейчас благодаря российскому меценату она проходит курс восстановления в Москве. 

Елена Андросова рассказала RT, что её погибшая дочь Мария была на пятом месяце беременности, а невестка Лилия — на первом. «Они все просто хотели жить. Я не понимаю, как такое можно было сотворить?» — говорит Андросова.