«Навсегда в памяти»: раненная во время обстрела ВСУ девочка-подросток из Донбасса борется с психологической травмой
07 сентября 2023
RT

«Навсегда в памяти»: раненная во время обстрела ВСУ девочка-подросток из Донбасса борется с психологической травмой

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30 мая 2022 года город Стаханов Луганской Народной Республики в очередной раз подвергся обстрелу со стороны украинских вооружённых формирований. Среди пострадавших оказался подросток — ранение в ногу получила 14-летняя Анна Бердник. Об этом RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк.

По словам омбудсмена, в тот майский день девочка гуляла с подругами во дворе рядом с улицами Курченко и Юных Ленинцев. Примерно в 15:45 подростки услышали взрывы.

«Аня вспоминает, что они сильно испугались, присели и закрыли головы руками. А когда всё стихло, забежали в ближайший подъезд», — говорит Инна Швенк.

Девочке было нелегко, её ранило, но соседи помогли.  

«Жители дома оказали ей первую помощь, а один из жильцов посадил в машину и отвёз в больницу, не дожидаясь приезда скорой», — рассказала омбудсмен.

Там у Ани обнаружили сквозное ранение голени. В больнице девочка провела около месяца.

«Но даже сейчас она испытывает чувство страха при каждом громком звуке. Мама Ани говорит, что тот ужасный день принёс не только физическую, но и психологическую травму их ребёнку, он останется навсегда в их памяти», — отметила детский омбудсмен.

Инна Швенк добавила, что благодаря любви и заботе семьи Аня понемногу возвращается к нормальному образу жизни, насколько это возможно в условиях военного времени.

«Оптимистичный взгляд на жизнь девочки и её родных придаёт уверенности в том, что Анна справится с психологической травмой, но без реабилитационной программы не обойтись», — заключила уполномоченный по правам ребёнка.