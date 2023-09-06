В районе Серебрянского лесничества: в группировке «Восток» заявили об ударах по боевикам бригады спецназначения «Азов»

Авиация и артиллерия группировки ВС РФ «Восток» поразили ряд формирований ВСУ в районе Серебрянского лесничества, в том числе бригаду специального назначения «Азов»*. По данным пресс-центра группировки, противник потерял до 30 боевиков. Наряду с этим экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в нескольких районах.

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении в районе Торского выступа российские войска сорвали две попытки атаки штурмовых групп 21-й и 63-й механизированных бригад ВСУ.

Авиация группировки нанесла удар по позициям боевиков «Азова»*.

«В районе Серебрянского лесничества ударами авиации, огнём артиллерии нанесено огневое поражение штурмовым группам 67-й механизированной бригады ВСУ и 12-й бригады специального назначения «Азов»*. Потери противника составили до 30 боевиков», — сказал Савчук.

Кроме того, экипажи фронтовых бомбардировщиков Су-34 нанесли удары по командно-наблюдательному пункту и двум пунктам временной дислокации противника в районах населённых пунктов Кировск и Серебрянка.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что передовые подразделения помешали продвижению разведгруппы ВСУ на Южно-Донецком направлении.

«При поддержке артиллерии пресечена попытка разведгруппы ВСУ переправиться через реку Мокрые Ялы южнее Урожайного. Группа уничтожена», — заявил он.

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Кроме того, расчёт реактивной системы залпового огня «Смерч» нанёс удар по району сосредоточения 31-й механизированной бригады ВСУ северо-западнее Времевки. По словам Чехова, уничтожены боевая бронированная машина, автомобильная техника и живая сила, а также склад ВСУ в районе Катериновки.

Российская артиллерия поразила пункт временной дислокации 72-й механизированной бригады ВСУ, уничтожены станция радиоэлектронной борьбы и живая сила.

Кроме того, уничтожены пикап с боевиками юго-восточнее Новодаровки и пикап с переносным противотанковым комплексом северо-восточнее Никольского.

Наряду с этим в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены буксируемая гаубица Д-20 в районе Привольного, миномётные расчёты западнее Пречистовки, южнее Новодаровки, южнее Константиновки и два миномётных расчёта севернее Никольского.

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Авиация группировки поразила места скопления живой силы противника и техники ВСУ в районе Пречистовки, Новодонецкого, Угледара и Старомайорского. Кроме того, расчёт зенитно-ракетного комплекса «Стрела-10» сбил БПЛА самолётного типа «Фурия».

В Минобороны РФ также сообщили о двух попытках киевского режима устроить атаки с применением беспилотников вечером 5 сентября. Около 21:00 мск БПЛА был уничтожен дежурными над территорией Белгородской области, ещё один аппарат сбили над территорией Брянской области около 23:30.

Между тем ряд украинских СМИ сообщили о взрывах в Киеве утром 6 сентября. Как сообщает ТАСС со ссылкой на очевидцев, взрывов было по меньшей мере пять. Информацию об ударах подтвердил мэр украинской столицы Виталий Кличко.

«В Киеве работает система ПВО», — написал он в своем Telegram-канале и призвал жителей столицы оставаться в укрытиях.

Работа расчётов ЗРК «Тор-М1» ЦВО

В Минобороны заявили, что за последние несколько месяцев расчёты зенитного ракетного комплекса «Тор-М1» Центрального военного округа в ходе работы по прикрытию мотострелковых подразделений уничтожили более 200 БПЛА противника на Краснолиманском направлении СВО.

Как уточнили в ведомстве, расчёт комплекса использует радиолокационное оборудование, которое позволяет легко обнаруживать и уничтожать в воздухе малогабаритные беспилотники противника, предпринимающие попытки атаковать.

По данным МО, одним боекомплектом можно уничтожить до восьми воздушных целей, после чего комплекс снимается с боевого дежурства и убывает на перезарядку.

* «Азов» — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 02.08.2022.