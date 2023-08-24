«Ничего не осталось»: Екатерина Оларь из Донецка из-за обстрела ВСУ потеряла мать и лишилась дома
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RT

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11 февраля 2023 года украинские военнослужащие в очередной раз подвергли артиллерийскому обстрелу Петровский район Донецка. В результате попадания снаряда в частный дом четыре человека получили ранения, одна женщина погибла. Дочь погибшей, 33-летняя Екатерина Оларь, в беседе с RT вспоминает подробности трагедии.

Екатерина рассказала, что тот день начался совершенно обычно. С утра она съездила в центр Донецка, чтобы оформить необходимые документы, а вернувшись, занялась домашними делами.

Она мыла посуду, как вдруг услышала «громкий хлопок». Екатерина вспоминает, что поначалу даже не поняла, что это был залп артиллерии. Но уже через мгновение прогремел второй взрыв — такой силы, что распахнулась входная дверь. 

«Я побежала закрыть её, и в этот момент снаряд попал прямо в наш дом, — вспоминает Екатерина Оларь. — Меня оглушило, зазвенело в ушах, а в глазах потемнело. Когда пришла в себя — попробовала подняться. Но не получалось: ноги сильно придавило».

Екатерина стала звать на помощь маму — Ирину Оларь, но она не откликалась. Через некоторое время к разрушенному дому подошли соседи. Из их разговора Екатерина поняла, что её и мать пытаются вытащить, но опасаются, что любое неловкое движение приведёт к обрушению перекрытий.

«Соседи вызвали МЧС и скорую. А потом я услышала, как они пошли к моей маме. Её достали первой, но она уже была мертва, — плачет Оларь. — Сколько меня доставали по времени, я не знаю. Когда достали, сразу положили на носилки и отнесли в скорую. По дороге увидела огромную воронку. От дома ничего не осталось».

В больнице у пострадавшей диагностировали множественные осколочные ранения спины и обеих ног, ушибы правой руки, но осколки не задели жизненно важных органов.