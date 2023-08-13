«При непрерывной поддержке огнём артиллерии»: в Минобороны РФ заявили об отражении шести атак на Донецком направлении

Российские военные продолжают отражать попытки наступления ВСУ в зоне спецоперации. По данным Минобороны РФ, шесть атак отбито на Купянском направлении СВО, где противник за сутки потерял более 60 человек. Ещё шесть атак отражено на Донецком направлении, потери ВСУ в этом секторе составили свыше 300 человек убитыми и ранеными. Также в районе города Орехова в Запорожской области был поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ.

В пресс-службе Минобороны России опубликовали актуальную сводку о ходе проведения специальной военной операции. Так, на Купянском направлении подразделения группировки войск «Запад», используя результаты ударов авиации и артиллерии, успешно отразили шесть атак и контратак подразделений 14-й, 44-й механизированных и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах населённых пунктов Новосёловское (ЛНР) и Синьковка (Харьковская область), а также урочища Маньковка.

По данным МО, противник за сутки потерял здесь более 60 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, два автомобиля и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Донецком направлении благодаря слаженным действиям подразделений Южной группировки войск при непрерывной поддержке артиллерии успешно отражено шесть атак штурмовых групп 110-й механизированной, 5-й штурмовой, 81-й аэромобильной и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ в районах н. п. Белогоровка, Весёлое, Красногоровка, а также удары западнее Клещеевки (ДНР).

Как уточнили в МО, за сутки противник потерял более 300 военнослужащих убитыми и ранеными, три боевые бронированные машины и два автомобиля.

Также на russian.rt.com На Краснолиманском и Сватовском направлениях: военные группировки ВС РФ «Центр» заявили об отражении серии атак ВСУ

На Краснолиманском направлении благодаря профессиональным действиям подразделений группировки войск «Центр», ударам авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем успешно отражена атака штурмовой группы 68-й егерской бригады ВСУ юго-восточнее н. п. Новоегоровка (ЛНР).

В результате уничтожены до 45 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и гаубица Д-30.

На Южно-Донецком направлении подразделения группировки войск «Восток» при поддержке авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем нанесли поражение подразделениям противника в районах н. п. Старомайорское и Урожайное (ДНР).

В МО уточнили, что в результате боёв в этом секторе уничтожены до 80 украинских военных, танк, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубицы Д-20 и Д-30.

На Запорожском направлении подразделения российской группировки войск при поддержке артиллерии отразили атаку противника юго-западнее н. п. Успеновка (Запорожская область). Наряду с этим поражены скопления живой силы и техники ВСУ в районах н. п. Яблоневое и Малая Токмачка (Запорожская область).

Также по теме Балицкий: ВСУ потеряли 20 единиц техники при атаке на Работино в Запорожской области ВСУ потеряли 20 единиц техники и более половины военнослужащих при попытке атаковать населённый пункт Работино в Запорожской области.

Противник потерял более 40 военнослужащих, пять танков, пять боевых машин пехоты, три автомобиля, гаубицу FH-70 производства Великобритании, две гаубицы «Мста-Б», а также орудие Д-20.

На Херсонском направлении за сутки уничтожены более 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля и артиллерийская система М777 производства США.

Авиация, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС РФ в течение суток поразили живую силу и технику противника в 137 районах.

По информации МО, в районе города Орехова (Запорожская область) был поражён передовой командный пункт 9-го армейского корпуса ВСУ. Кроме того, в районе н. п. Первомайское (ДНР) поражены пункт управления беспилотными летательными аппаратами, живая сила и военная техника ВСУ.

Истребительная авиация ВКС России сбила украинский вертолёт Ми-8 в районе н. п. Брусовка (ДНР). Средства противовоздушной обороны в течение суток перехватили восемь реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS. Кроме того, уничтожено 25 украинских беспилотников.

Военная хроника — о ситуации в районе Урожайного

Авторы канала «Военная хроника» сообщили, что обстановка в районе посёлка Урожайного в ДНР остаётся сложной, однако события развиваются не по плану ВСУ.

«Сообщения о том, что посёлок Урожайное оставлен российскими войсками, на данный момент не подтверждаются. Подразделения ВС РФ контролируют центральную и южную части Урожайного», — говорится в публикации.

ВСУ пытаются закрепиться в северо-западной части Урожайного, где остались относительно целые здания. На момент публикации говорилось, что под контролем ВСУ было четыре дома на окраине посёлка.

В то же время, по данным Военной хроники, за последние 20 дней при штурме позиций ВС РФ украинские войска только на этом направлении потеряли около 1 тыс. человек убитыми и ранеными. Это соответствует примерно одной трети бригады по организационно-штатной структуре ВСУ.