От атаки к атаке: под обстрелами ВСУ Светлана Князева из Донецка потеряла близких и едва не погибла сама

1 июня 2022 года в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей. Среди раненых оказалась 55-летняя Светлана Князева, которая в ходе предыдущих атак украинских военнослужащих уже лишилась самых близких — сына и мужа, а в этот раз чуть не погибла сама. О том, что ей довелось пережить, Светлана рассказала в беседе с RT.

Рано утром 1 июня Светлана Князева поехала на Трудовское кладбище в Петровском районе Донецка, чтобы навестить могилы мужа и сына — оба ранее погибли во время артиллерийских обстрелов города украинскими вооружёнными формированиями.

Из родных у женщины осталась только сестра. Она жила неподалёку от кладбища, и Князева заглянула к ней. Они помянули погибших, обсудили последние новости, и Светлана отправилась домой, в Кировский район города.

Было около 15:00, Светлана ждала автобус на автостанции «Трудовская», и в этот момент начался новый артиллерийский обстрел ВСУ.

«Первый прилёт снаряда был между церковью и старой пожарной станцией. Я побежала в магазин и спряталась в нём», — вспоминает Светлана Князева.

Как только она добежала до укрытия, прямо рядом с магазином разорвался второй снаряд. Светлана получила осколочное ранение в челюсть.

Один из прятавшихся в магазине бросился на помощь пострадавшей и отдал ей свою рубашку, чтобы она хоть как-то смогла остановить кровотечение.

«Я рубашкой прикрыла лицо и стояла так два с половиной часа, пока не закончился обстрел. Потом девочка, которая работает в магазине, поменяла рубашку на полотенце», — рассказала Светлана.

Вызвали скорую. Но раньше медиков на место ЧП прибыл грузовик, доставлявший продукты в магазин. Чтобы не терять время, водитель грузовика решил сам отвезти пострадавшую в больницу.

Благодаря слаженным действиям неравнодушных жителей Донецка медики смогли провести Светлане Князевой успешную операцию — извлекли осколок снаряда из челюсти, установили шину.



