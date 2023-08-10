От атаки к атаке: под обстрелами ВСУ Светлана Князева из Донецка потеряла близких и едва не погибла сама
10 августа 2023
RT

От атаки к атаке: под обстрелами ВСУ Светлана Князева из Донецка потеряла близких и едва не погибла сама

09 августа 2023 | 17:25

В Ростове-на-Дону начался опрос свидетелей по делу 24 боевиков «Азова»

07 августа 2023 | 17:15

Верховный суд ДНР дал трём морпехам ВСУ по 29 лет за убийство мирных жителей Мариуполя

07 августа 2023 | 12:02

В ДНР бойца ВСУ приговорили к 25 годам колонии строгого режима за убийство жителя Мариуполя

03 августа 2023 | 15:01

Генпрокуратуру призывают провести проверку в отношении Невзорова на предмет оправдания терроризма

02 августа 2023 | 20:21

Правозащитник Мельников: на 17-летнего Маркина из ДНР в СИЗО Киева оказывается давление

02 августа 2023 | 12:18

СК направил в суд дело о покушении на министра туризма Крыма

28 июля 2023 | 12:55

СК России заочно предъявил обвинения украинским военачальникам за удары по Донбассу

27 июля 2023 | 18:06

Постпредство: УВКПЧ не публикует данные России о преступлениях Киева против детей Донбасса 

26 июля 2023 | 12:34

Суд приговорил к 22 годам колонии диверсанта за подрыв железной дороги под Брянском

19 июля 2023 | 13:45

В Ростове-на-Дону начали опрашивать свидетелей по делу боевиков «Азова»

1 июня 2022 года в результате очередного обстрела Донецка со стороны ВСУ пострадали восемь мирных жителей. Среди раненых оказалась 55-летняя Светлана Князева, которая в ходе предыдущих атак украинских военнослужащих уже лишилась самых близких — сына и мужа, а в этот раз чуть не погибла сама. О том, что ей довелось пережить, Светлана рассказала в беседе с RT.

Рано утром 1 июня Светлана Князева поехала на Трудовское кладбище в Петровском районе Донецка, чтобы навестить могилы мужа и сына — оба ранее погибли во время артиллерийских обстрелов города украинскими вооружёнными формированиями. 

Из родных у женщины осталась только сестра. Она жила неподалёку от кладбища, и Князева заглянула к ней. Они помянули погибших, обсудили последние новости, и Светлана отправилась домой, в Кировский район города. 

Было около 15:00, Светлана ждала автобус на автостанции «Трудовская», и в этот момент начался новый артиллерийский обстрел ВСУ. 

«Первый прилёт снаряда был между церковью и старой пожарной станцией. Я побежала в магазин и спряталась в нём», — вспоминает Светлана Князева. 

Как только она добежала до укрытия, прямо рядом с магазином разорвался второй снаряд. Светлана получила осколочное ранение в челюсть.

Один из прятавшихся в магазине бросился на помощь пострадавшей и отдал ей свою рубашку, чтобы она хоть как-то смогла остановить кровотечение. 

«Я рубашкой прикрыла лицо и стояла так два с половиной часа, пока не закончился обстрел. Потом девочка, которая работает в магазине, поменяла рубашку на полотенце», — рассказала Светлана.

Вызвали скорую. Но раньше медиков на место ЧП прибыл грузовик, доставлявший продукты в магазин. Чтобы не терять время, водитель грузовика решил сам отвезти пострадавшую в больницу.

Благодаря слаженным действиям неравнодушных жителей Донецка медики смогли провести Светлане Князевой успешную операцию — извлекли осколок снаряда из челюсти, установили шину. 