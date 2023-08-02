Боль навсегда: пенсионерка Валентина Зелина из Донецка живёт с осколком снаряда ВСУ в теле

В тот день пенсионерка занималась домашними делами: убирала дома, готовила обед. Валентине нужна была вода, однако с водоснабжением из-за постоянных украинских обстрелов были проблемы. Когда женщина спускалась с крыльца на улицу с двумя вёдрами в руках, на противоположной стороне участка прогремел взрыв.
Первые минуты после взрыва пенсионерка находилась в состоянии шока.
«Вышла. Упал снаряд и взорвался в конце огорода. Я даже ничего не поняла после взрыва и просто пошла к колонке. А когда подошла, в боку запекло, — вспоминает Валентина. — Смотрю: кровь течёт».
Зелина позвала на помощь своего соседа. Он оказал пенсионерке первую помощь и вызвал скорую.
В больнице пострадавшей сделали рентген. Снимок показал, что у Зелиной в теле застрял осколок размером с мизинец. Из-за преклонного возраста женщины врачи решили не извлекать осколок: Валентина могла не пережить операцию.
«Доктора каждый день промывали рану и лечили меня. Врачи мне говорили: «Дай бог, чтобы этот осколок затянуло», — говорит Валентина.