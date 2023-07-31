«Противник несёт потери, несколько боевиков взяты в плен»: ВС РФ помешали ВСУ закрепиться на Южно-Донецком направлении

Российские военные из группировки «Восток» при поддержке артиллерии продолжили отражать атаки противника. В частности, ВС РФ помешали ВСУ закрепиться на позициях на Южно-Донецком направлении. Наряду с этим группировка «Запад» нанесла восемь авиационных ударов по позициям ВСУ и помешала ротации украинских войск на передовых позициях.

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов заявил, что на Южно-Донецком направлении ВС РФ помешали противнику закрепиться на позициях.

«Передовые подразделения группировки войск «Восток» при поддержке артиллерии продолжают отражать атаки противника, пытающегося закрепиться в северных районах Старомайорского. В ходе боёв противник несёт потери, несколько боевиков взяты в плен», — заявил Чехов.

Он добавил, что огнём гаубиц уничтожен пикап с националистами в районе Пречистовки, миномётный расчёт в районе Великой Новосёлки, буксируемая гаубица «Мста-Б» в районе Макаровки и станция РЭБ ВСУ в районе Сторожевого.

Наряду с этим авиация группировки «Восток» нанесла удары по пунктам временной дислокации ВСУ, скоплениям живой силы и техники в районах Старомайорского, совхоза «Октябрь» и Макаровки, заявил Чехов.

Кроме того, на Запорожском направлении пресечена попытка противника провести разведку боем в районе Приютного.

«Понеся потери в живой силе, противник отступил. Восточнее населённого пункта Работино ВСУ также предприняли попытку провести разведку боем. В ходе огневого воздействия боевики, понеся существенные потери, отступили», — уточнил Чехов.

В дополнение к этому, в районе Работино артиллерия уничтожила станцию РЭБ ВСУ, а противотанковый ракетный комплекс уничтожил танк Leopard. Гаубичная артиллерия поразила склад боеприпасов в Малых Щербаках.

С применением барражирующих боеприпасов «Ланцет» уничтожены буксируемая гаубица M777 и Д-20 в районах Орехово и восточнее Павловки (Запорожская область), а также несколько БМП противника в районе Новоданиловки.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «‎Восток»‎

Помимо прочего, бомбардировщики и штурмовики группировки поразили пункты временной дислокации ВСУ, скопления живой силы и техники в районах Новоданиловки, Жеребянки и Малой Токмачки.

Как рассказал начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, по позициям ВСУ нанесён авиаудары.

«Авиацией Южной группировки войск нанесены удары по четырём пунктам временной дислокации подразделений ВСУ на Соледаро-Артёмовском направлении. Также экипажами вертолётов армейской авиации в районах Клещеевки и Андреевки уничтожены танк и два бронетранспортёра, один из которых американского производства М113», — сказал он.

Наряду с этим артиллерия группировки поразила склад боеприпасов 28-й механизированной бригады ВСУ и стартовую площадку беспилотных летательных аппаратов с двумя БПЛА в районах н. п. Красное и Белая Гора.

В дополнение к этому подразделениями специального назначения выявлены, а затем уничтожены огнём артиллерии три группы пехоты общей численностью до 14 военнослужащих, а также пулемётный расчёт, самоходная артиллерийская установка и миномёт на опорных позициях вблизи Дылеевки, Озаряновки, Спорного, Победы и Марьинки.

Глава пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Сватовском направлении артиллерия поразила штурмовые группы из 43-й механизированной бригады ВСУ. Противник понёс потери в личном составе и отошёл в лесополосу, уточнил Савчук.

На Краснолиманском направлении ударами авиации и артиллерии поражены подразделения трёх механизированных бригад украинских войск.

«Потери составили более 100 боевиков. Уничтожены боевая бронированная машина, две гаубицы «Мста-Б», и два миномёта», — уточнил Савчук.

Бомбардировочная авиация нанесла удары по командно-наблюдательному пункту, пункту временной дислокации, опорному пункту и складу боеприпасов в районах н. п. Дружелюбовка, Торское и Ямполь.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский, ударные вертолёты поразили скопление живой силы ВСУ.

«На Купянском направлении экипажи ударных вертолётов Ка-52 и Ми-35 авиационной группировки «Запад» нанесли восемь авиационных ударов по скоплениям живой силы и огневых средств 14-й отдельной механизированной бригады и подразделений территориальной обороны», — заявил он.

Как рассказал Зыбинский, в ходе наступательных действий штурмовые группы мотострелковой бригады 1-й танковой армии овладели опорными пунктами и разгромили до взвода пехоты из состава 32-й отдельной механизированной бригады.

Кроме этого, артиллерия группировки «Запад» не позволила противнику провести замену военнослужащих на передовых позициях в районе н. п. Кисловка, Стельмаховка, Новомлынск и Лиман Первый. По данным российской стороны, противник потерял до отделения живой силы и два пикапа.