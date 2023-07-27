«Врачи сказали, её больше нет»: пенсионерка Анна Кептонарь из Донецка потеряла дочь в результате обстрела ВСУ
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RT

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9 июля 2022 года Кировский район Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Два человека погибли, пятеро пострадали. Местная жительница, 70-летняя Анна Кептонарь, поделилась с RT своей трагедией. В тот день она лишилась единственной дочери.

Были летние дни, в регионе установилась жаркая погода. Из-за постоянных обстрелов гражданской инфраструктуры в Донецке возникали проблемы с водоснабжением. Воды в домах не было, за ней приходилось ходить на колонку. Так было в то роковое для Анны Кептонарь утро 9 июля. Вместе с дочерью, 46-летней Мариной Кептонарь, она отправилась за водой. 

У колонки на улице Бирюзова уже выстроились люди. Анна заняла очередь, а её дочь Марина вместе с внучкой гуляла неподалёку на детской площадке. Внезапно раздался взрыв. 

«Мы все испугались и встали ближе к подъезду дома, рядом с которым набирали воду. Я стояла у двери, а дочка села на лавочку с соседкой Ириной. И тут пролетает второй снаряд», — вспоминает Анна Кептонарь.

По словам пенсионерки, он попал в дом и взорвался между четвёртым и пятым этажами.

«Девушка, которая набирала воду из колонки, получила ранение в шею, но выжила. Ещё сидела девочка на бордюрчике — ей оторвало ногу. Сосед сидел на другой лавочке — у него контузия. Моих Марину и Ирину посекло осколками», — рассказывает собеседница RT.

Соседи помогали пострадавшим как могли — вызвали скорую, сделали перевязки. Анну, её раненую дочь Марину и соседку Ирину один из соседей взялся довезти до больницы сам, не дожидаясь медиков. 

Как только они прибыли, Марину сразу же отправили в операционную. Анна осталась ждать в коридоре. Примерно через час к ней вышли хирурги.

«Врачи пришли, отдали мне её серёжки и сказали, что её больше нет», — вспоминает пенсионерка.