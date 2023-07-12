«Поднимаю голову, вижу беспилотник»: Сергей Некряч из Донецка стал мишенью украинского БПЛА

30 января 2022 года украинские войска сбросили на Кировский район Донецка боеприпасы с беспилотного летательного аппарата. В результате атаки пострадал 47-летний местный житель Сергей Некряч. В беседе с RT он вспоминает о своей встрече с украинским БПЛА.

В тот день Сергей Некряч возвращался на машине домой. На душе было тревожно, вспоминает собеседник RT, так как жил он тогда совсем недалеко от линии соприкосновения. Но поначалу всё было спокойно. Сергей добрался до гаража, припарковал машину и уже зашёл во двор своего дома, как вдруг услышал гул над головой.

«Поднимаю голову и вижу беспилотник. Он кружил надо мной. Сразу понял: что-то не так. Побежал обратно к гаражу, но, как только туда зашёл, услышал хлопок», — вспоминает мужчина.

Осколком Сергея ранило в руку, но из-за шока он сначала этого даже не заметил и побежал домой, заколотил в дверь. Открыла жена. Увидела окровавленного мужа и сразу кинулась к соседям. С их помощью раненого удалось оперативно доставить в больницу.

Медики оказали Сергею Некрячу первую помощь. Рентген обнаружил застрявший в правом плече осколок снаряда. Впереди была операция, но в ожидании хирургов Сергей уже не опасался за свою жизнь — серьёзной кровопотери удалось избежать.