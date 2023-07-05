Нежеланный выходной: атака ВСУ застала врасплох Андрея Сизонова из Донецка и его соседей по дому

15 января 2023 года в результате обстрела Донецка Вооружёнными силами Украины пострадали десять человек. Как рассказал RT один из потерпевших, 26-летний Андрей Сизонов, жизни многих его знакомых этот день разделил на до и после.

В воскресенье, 15 января, Андрей Сизонов, как и многие его соседи по многоквартирному дому, занимался своими делами. Он вспоминает, что был на кухне, заварил себе чай и пошёл в комнату посмотреть телевизор. В этот момент Андрей услышал свист снаряда.

«Буквально в 30 метрах от дома упал снаряд. От взрыва все окна выбило. Мне попало в живот, по рукам и в голову», — рассказал в беседе с RT Андрей.

В доме начался переполох. Сизонов слышал, как в квартире сверху кричат раненые соседи. Уцелевшие поспешили на выручку пострадавшим и вызвали скорую помощь. Медики вкололи Андрею обезболивающее, перевязали и вместе с другими ранеными отвезли в больницу.

Операция оказалась непростой: у молодого человека извлекли осколок из правой руки, а также зашили открытую рану живота и левую ладонь, сквозь которую навылет прошёл осколок.

Позднее врачи диагностировали у раненого контузию.

Полностью оправиться от ран Андрею Сизонову не удалось до сих пор.