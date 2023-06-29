«Ребята рядом оказались»: раненного снарядом ВСУ Виталия Лещенко из Донбасса спасли российские военные
29 июня 2023
RT

«Ребята рядом оказались»: раненного снарядом ВСУ Виталия Лещенко из Донбасса спасли российские военные

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14 декабря 2022 года Донецкая область подверглась мощному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пять человек, ещё пятеро получили ранения. Более 50 домов оказалось повреждено. Один из пострадавших, 37-летний Виталий Лещенко, рассказал RT, как попал под обстрел и как его спасли.

Виталий Лещенко живёт в посёлке Владимировка Донецкой области. В тот день, 14 декабря, он на своей машине выехал из дома по делам. Но стоило Лещенко свернуть на центральную улицу, как начался обстрел. Мужчина тут же остановился, выскочил из машины и бросился на землю, закрыв голову руками. 

Однако один из снарядов упал поблизости. 

«Осколками меня зацепило всё же. В бедро попало, и из-за этого случился открытый перелом со смещением. Хорошо, ребята рядом оказались», — рассказывает RT пострадавший.

По словам Виталия, его спасло только то, что неподалёку от места взрыва находились российские военные. Они поспешили на помощь и отвезли раненого в больницу. 

Травма оказалась серьёзной. Во время первой операции медики достали два осколка из ноги Лещенко и один осколок из ягодицы. Через несколько дней пришлось провести повторную операцию, раненому установили аппарат Илизарова.

Уже в больнице Виталий Лещенко получил печальное известие: под обстрел украинских военных попали двое его знакомых односельчан — супруги, жившие по соседству с его родителями. Мужчина получил осколочное ранение, женщина погибла.

 