«Ребята рядом оказались»: раненного снарядом ВСУ Виталия Лещенко из Донбасса спасли российские военные

14 декабря 2022 года Донецкая область подверглась мощному обстрелу со стороны ВСУ. Погибли пять человек, ещё пятеро получили ранения. Более 50 домов оказалось повреждено. Один из пострадавших, 37-летний Виталий Лещенко, рассказал RT, как попал под обстрел и как его спасли.

Виталий Лещенко живёт в посёлке Владимировка Донецкой области. В тот день, 14 декабря, он на своей машине выехал из дома по делам. Но стоило Лещенко свернуть на центральную улицу, как начался обстрел. Мужчина тут же остановился, выскочил из машины и бросился на землю, закрыв голову руками.

Однако один из снарядов упал поблизости.

«Осколками меня зацепило всё же. В бедро попало, и из-за этого случился открытый перелом со смещением. Хорошо, ребята рядом оказались», — рассказывает RT пострадавший.

По словам Виталия, его спасло только то, что неподалёку от места взрыва находились российские военные. Они поспешили на помощь и отвезли раненого в больницу.

Травма оказалась серьёзной. Во время первой операции медики достали два осколка из ноги Лещенко и один осколок из ягодицы. Через несколько дней пришлось провести повторную операцию, раненому установили аппарат Илизарова.

Уже в больнице Виталий Лещенко получил печальное известие: под обстрел украинских военных попали двое его знакомых односельчан — супруги, жившие по соседству с его родителями. Мужчина получил осколочное ранение, женщина погибла.