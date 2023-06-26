«Отметил высокую эффективность поражения военной техники противника»: Шойгу посетил пункт управления группировки «Запад»

Глава Минобороны России Сергей Шойгу проинспектировал передовой пункт управления группировки войск «Запад» в зоне спецоперации. Руководитель оборонного ведомства заслушал доклад командующего группировкой и провёл совещание, в ходе которого отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника. Глава Минобороны РФ поставил задачу продолжать активно вести разведку и пресекать действия противника на дальних подступах.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу отметил высокую эффективность российских войск в вопросах поражения западной техники. Министр высказался об этом в ходе проверки передового пункта управления группировки войск «Запад» в зоне проведения спецоперации.

«Министр обороны РФ провёл совещание с командованием группировки, на котором отметил высокую эффективность выявления и поражения военной техники и скоплений личного состава противника на тактических направлениях зоны ответственности группировки», — сообщила пресс-служба ведомства.

В ходе посещения командного пункта Шойгу заслушал доклад командующего группировкой генерал-полковника Евгения Никифорова о текущей обстановке, характере действий противника и выполнении российскими войсками боевых задач на основных тактических направлениях.

Наряду с этим Никифоров также доложил Сергею Шойгу о формировании и боевом слаживании вновь формируемых полков резерва для группировки «Запад».

Глава Минобороны России поставил командующему и командирам группировки задачу продолжать активно вести разведку для заблаговременного вскрытия планов противника и их пресечения на дальних подступах к линии боевого соприкосновения.

Шойгу проверил передовой пункт управления группировки войск «Запад» в зоне проведения СВО

Помимо прочего, Шойгу обратил особое внимание на организацию всестороннего обеспечения войск, задействованных в СВО, и создание условий для безопасного размещения личного состава.

Сводки группировок войск в зоне СВО

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении артиллерийские подразделения при использовании средств разведки вскрыли и подавили около 30 позиций артиллерии и более 20 расчётов миномётов украинских войск.

Наряду с этим авиация группировки выполнила более 40 вылетов, в ходе которых нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам, пунктам временной дислокации, местам скопления техники, а также сосредоточениям живой силы и огневых средств противника.

Как рассказал Савчук, на Торском участке в районе Серебрянского лесничества вскрыто перемещение подразделений ВСУ при поддержке боевых машин пехоты 42, 63 и 67-й механизированных бригад.

«В результате нанесения огневого поражения артиллерией и армейской авиацией группировки «Центр» уничтожены боевые бронированные машины, два пикапа, а также достигнуты значительные потери среди личного состава националистов», — рассказал глава пресс-центра группировки «Центр».

По словам начальника пресс-центра группировки ВС РФ «Юг» Вадима Астафьева, ВС РФ вскрыли выдвижение трёх штурмовых групп ВСУ в направлении Берховки. Впоследствии наступающие силы противника были рассеяны огнём миномётов.

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Наряду с этим, уточнил Астафьев, ВС РФ остановили штурмовые действия ВСУ в районе населённых пунктов Весёлое, Яковлевка, Красное, Берестовое, Спорное и Белогоровка.

Кроме того, авиация группировки нанесла поражение живой силе противника в районе Раздоловки и Богдановки.

В дополнение к этому в районе Константиновки реактивная система залпового огня «Торнадо-С» нанесла удар по украинским военным, в результате которого противник понёс потери в живой силе и военной технике.

Как рассказал Астафьев, экипаж тяжёлой огнемётной системы «Солнцепёк» поразил скопление пехоты ВСУ в районе Мало-Ильиновки.

В рамках контрбатарейной борьбы уничтожены три самоходные артустановки 2С1 «Гвоздика» противника в Белогоровке, Александро-Шультино и Ивановке. Также поражена 152-мм гаубица Д-20 в Новопокровском.

Кроме того, артиллерийские расчёты уничтожили БМП в районе Белой Горы, станцию радиоэлектронной борьбы и полевой пункт боепитания в Красногоровке, а также склад горюче-смазочных материалов в районе Николаевки.