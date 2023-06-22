С огорода — в реанимацию: раненную ВСУ пенсионерку Антонину Белову из Донбасса спасли медики Ростова-на-Дону

5 августа 2022 года ВСУ обстреляли из миномётов село Егоровка Донецкой области. Множественные ранения получила 65-летняя Антонина Белова. Женщина потеряла много крови и чуть не погибла. В беседе с RT пенсионерка рассказала, что с ней произошло.

В тот день, 5 августа, Антонина была дома, готовила обед. Она вышла из дома в огород за свежими овощами, и в этот момент раздался взрыв. Осколками снаряда женщине посекло ноги, один угодил в правую кисть, другой ранил в лицо так, что выбило несколько зубов.

Крики раненой услышал муж. Он тут же прибежал, вспоминает Антонина Белова, подхватил на руки, усадил в машину и повёз в соседнее село Красная Поляна.

«Мы думали, там госпиталь, но его там не было. Хорошо, встретили военных. Они дали обезболивающее, и мы поехали в Волноваху. Там мне оказали первую помощь. Оттуда уже направили в донецкую больницу — и сразу в реанимацию», — рассказывает RT Антонина Белова.

Пока раненую пенсионерку везли, она потеряла много крови. Восстановление в реанимации заняло две недели. Но и в Донецке оставлять её было нельзя — слишком тяжёлыми оказались ранения. Антонину пришлось эвакуировать в Ростов-на-Дону, где хирурги успешно провели ей серию операций. Женщину удалось спасти.