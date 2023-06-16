«Пришёл в себя от сильной боли»: Александр Буть из Донецка лишился правой руки во время обстрела ВСУ
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RT

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10 января 2023 года ВСУ обстреляли Донецк снарядами натовского калибра. Пострадали жители Петровского, Кировского, Ленинского и Киевского районов. Один из пострадавших, 44-летний работник шахты им. Скочинского Александр Буть, рассказал RT, как пережил обстрел в цеху.

В тот день, 10 января, Александр Буть был на работе в токарном цеху шахты им. Скочинского. Обстрел украинские военнослужащие начали примерно в 13:00.

Прогремел взрыв, один из коллег вскрикнул и упал. Вместе с другими рабочими Александр поспешил на помощь раненому. Однако скорую успели только вызвать — прогремел второй взрыв. 

То, что было потом, Александр до сих пор вспоминает с ужасом. 

«Была суматоха: кого в ногу ранило, кого в голову. Видел, как убило нашего бригадира. Потом сознание потерял. Пришёл в себя от сильной боли в правой руке — она висела на коже», — вспоминает Буть.

Александр Буть выжил, но ему пришлось ещё месяц проходить реабилитацию в госпитале Донецка. Руку мужчине спасти не удалось.