«Услышали взрыв, очнулись в больнице»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о тяжёлых ранениях двух подростков из Донбасса
09 июня 2023
RT

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В результате обстрелов украинскими военнослужащими Красного Яра и Краснореченска Луганской Народной Республики в апреле и в октябре 2022 года двое детей получили тяжёлые ранения. Их истории рассказала RT уполномоченный по правам ребёнка в ЛНР Инна Швенк: один ребёнок лишился стопы, другой получил ранение головы.

По словам омбудсмена, 3 апреля 2022 года восьмиклассник Кирилл Пинчук вместе со своим другом отправился гулять к речке Северский Донец в районе посёлка Красный Яр в Луганске.

Внимание подростков привлекло горящее поле, и они отправились туда.

«Мой друг пошёл дальше, а я был позади него. Помню, как я иду — и вдруг взрыв. Меня откинуло назад. Я посмотрел по сторонам и увидел свою ногу», — вспоминает Кирилл в беседе с омбудсменом.

Ребёнка удалось оперативно отправить в больницу, где ему провели операцию.

«Вероятно, мальчики забрели на участок, где были мины. Скорее всего, Кирилл наступил на взрывное устройство», — объяснила Швенк.

Другой случай произошёл 31 октября 2022 года в посёлке Краснореченск Кременского района ЛНР, на улице Фрунзе. 14-летний Коля Глущенко вместе с мамой выгуливал собак, когда внезапно начался обстрел со стороны ВСУ.

«Мальчик помнит, что услышал взрыв, а очнулся он в больнице города Старобельска с ранением в голову. Позже был переведён для лечения в больницу Луганска», — сообщила детский омбудсмен.