«Услышали взрыв, очнулись в больнице»: детский омбудсмен ЛНР рассказала о тяжёлых ранениях двух подростков из Донбасса

По словам омбудсмена, 3 апреля 2022 года восьмиклассник Кирилл Пинчук вместе со своим другом отправился гулять к речке Северский Донец в районе посёлка Красный Яр в Луганске.
Внимание подростков привлекло горящее поле, и они отправились туда.
«Мой друг пошёл дальше, а я был позади него. Помню, как я иду — и вдруг взрыв. Меня откинуло назад. Я посмотрел по сторонам и увидел свою ногу», — вспоминает Кирилл в беседе с омбудсменом.
Ребёнка удалось оперативно отправить в больницу, где ему провели операцию.
«Вероятно, мальчики забрели на участок, где были мины. Скорее всего, Кирилл наступил на взрывное устройство», — объяснила Швенк.
Другой случай произошёл 31 октября 2022 года в посёлке Краснореченск Кременского района ЛНР, на улице Фрунзе. 14-летний Коля Глущенко вместе с мамой выгуливал собак, когда внезапно начался обстрел со стороны ВСУ.
«Мальчик помнит, что услышал взрыв, а очнулся он в больнице города Старобельска с ранением в голову. Позже был переведён для лечения в больницу Луганска», — сообщила детский омбудсмен.