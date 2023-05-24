За доли секунды: пенсионер Александр Кондаков из Донецка стал инвалидом после атаки ВСУ

30 ноября 2022 года ВСУ обстреляли Ленинский район Донецка. Было повреждено здание Технического лицея и два жилых дома. 64-летнему Александру Кондакову осколками перебило ногу. Своей историей пенсионер поделился с RT.

Вечером того дня Александр собирался покормить голубей, которых держит у себя на участке. Он вспоминает, как вышел в коридор, и в этот момент на него вдруг рухнул потолок.

«Я даже не слышал свиста прилетающего снаряда. За доли секунды провалилась крыша, и мне срезало ноги. Я не почувствовал боли, но, когда я увидел ранение, понял, что не хочу дальше жить», — рассказывает RT пострадавший.

На крики Александра в коридор выбежала его жена и вызвала скорую. До приезда врачей она самостоятельно пыталась остановить кровотечение — перевязывала полотенцами ноги, но у неё ничего не получалось.

По соседству с Кондаковыми располагается лицей. Одна из учительниц увидела, как от взрыва разрушился дом, схватила жгуты и поспешила на помощь. Вместе женщинам удалось перетянуть раны Александру.

Однако спасти его от инвалидности уже было невозможно: в больнице раненому ампутировали левую ногу. На сломанную правую установили аппарат Елизарова.

«Наш Ленинский район часто обстреливают. Как мне потом рассказали, на наш дом упал осколок сбитой ракеты. Повылетали окна ещё и у соседей», — говорит пенсионер.

На тот момент в больнице Кондакову предстояло оставаться ещё минимум полгода.