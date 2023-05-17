Потеряла брата, похоронила дочь: Любовь Демчик из Донецка лишилась близких под атаками ВСУ
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RT

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7 ноября 2022 года Петровский район города Донецка подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ, в ходе которого погибла 14-летняя Настя Демчик. Мать девочки, 42-летняя Любовь Демчик, рассказала RT, как пыталась спасти свою дочь.

По словам Любови Демчик, 7 ноября 2022 года в дневные часы они с Настей проводили время на летней кухне своего загородного дома. Любовь только что приготовила обед, и дочь начала сервировать стол. В этот момент и раздался первый взрыв, вызвавший возгорание на участке у соседей.

Настя была шокирована. Мать дала ей успокоительное и отправилась к соседям узнать, нужна ли помощь. 

«Долго я там не задерживалась. Посмотрела — и сразу назад. Говорю: «Настя, не переживай, все целы». И в этот момент раздался второй взрыв. Меня как будто чем-то придавило. В ушах стоял свист и звон. Вокруг поднялась пыль. Вижу, что комната завалена, а вместо стены, на которой были окна, — дыра», — вспоминает Любовь.

Женщина полезла по горе обломков, звала дочку. Диван, на котором лежала девочка, тоже оказался под завалами.

«Увидела только её ножки», — вспоминает она. 

Мать высвободила дочку из-под завала и бросилась на улицу за помощью. Но Настя была уже мертва. 

Похоронили Анастасию Демчик 9 ноября. Это была самая страшная, но не первая утрата Любови.

Пятью годами ранее она потеряла брата. Он воевал в ополчении и погиб в бою с украинскими нацистами в апреле 2017 года.