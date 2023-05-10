«Пролетела прямо надо мной»: пенсионерка Ольга Давыдова из Донбасса выжила после разрыва рядом ракеты ВСУ

В тот день, примерно в 15:30, пенсионерка Ольга Давыдова возвращалась домой из продуктового магазина. Внезапно она услышала шум, напоминающий работу двигателя самолёта. Женщина посмотрела на небо и увидела летящую ракету.
«Ракета пролетела прямо надо мной, на высоте примерно 100 м. Её сбили, и от неё отделился большой кусок, который разорвался рядом со мной. Меня ударило в грудь», — рассказывает RT Ольга.
Пенсионерку отбросило к забору, у неё началась паника. Но как раз в этот момент ей позвонил сын.
«Он узнал, что Макеевку обстреливают, и волновался, всё ли со мной в порядке. Я говорю: «Не понимаю, что со мной». И вижу, как кровь просачивается через одежду», — вспоминает Давыдова.
Сын женщины сразу вызвал скорую, и медики выехали на место происшествия. По словам Ольги, в больнице ей удалили металлический осколок из груди, а также зашили сквозное ранение левой ноги.
Сейчас Давыдова проходит реабилитацию в больнице.