«Пролетела прямо надо мной»: пенсионерка Ольга Давыдова из Донбасса выжила после разрыва рядом ракеты ВСУ
10 мая 2023
RT

«Пролетела прямо надо мной»: пенсионерка Ольга Давыдова из Донбасса выжила после разрыва рядом ракеты ВСУ

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22 декабря 2022 года военные силы Украины хаотично обстреляли город Макеевку в ДНР. В результате пострадали три человека, многие частные дома были разрушены. Одна из пострадавших, 66-летняя Ольга Давыдова, рассказала, как попала под обстрел и чудом осталась жива.

В тот день, примерно в 15:30, пенсионерка Ольга Давыдова возвращалась домой из продуктового магазина. Внезапно она услышала шум, напоминающий работу двигателя самолёта. Женщина посмотрела на небо и увидела летящую ракету. 

«Ракета пролетела прямо надо мной, на высоте примерно 100 м. Её сбили, и от неё отделился большой кусок, который разорвался рядом со мной. Меня ударило в грудь», — рассказывает RT Ольга. 

Пенсионерку отбросило к забору, у неё началась паника. Но как раз в этот момент ей позвонил сын. 

«Он узнал, что Макеевку обстреливают, и волновался, всё ли со мной в порядке. Я говорю: «Не понимаю, что со мной». И вижу, как кровь просачивается через одежду», — вспоминает Давыдова. 

Сын женщины сразу вызвал скорую, и медики выехали на место происшествия. По словам Ольги, в больнице ей удалили металлический осколок из груди, а также зашили сквозное ранение левой ноги. 

Сейчас Давыдова проходит реабилитацию в больнице.