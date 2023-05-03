«Реабилитация продолжается»: в результате обстрела ВСУ десятилетняя девочка из Донбасса получила тяжёлое ранение

В августе 2022 года украинские военные в очередной раз обстреляли город Алчевск Луганской Народной Республики. Среди пострадавших мирных жителей оказалась десятилетняя Ольга Марценкевичюс. О том, что произошло с девочкой, RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка ЛНР Инна Швенк.

По словам детского омбудсмена, 6 августа 2022 года примерно в 18:30 боевики Вооружённых сил Украины осуществили обстрел города Алчевска. В результате прямого попадания в жилой многоквартирный дом на улице Ленина пострадали 14 мирных жителей, в том числе пять детей. Один человек погиб.

«Рядом с домом не было ни техники, ни военных объектов, — подчеркнула Инна Швенк. — Обычная многоэтажка в спальном районе, где жили мирные люди, строили планы на будущее, воспитывали детей».

В момент обстрела Оля Марценкевичюс была дома вместе с мамой — Юлией Куприс. После попадания снаряда в дом женщина сразу кинулась в комнату дочери.

Девочка была оперативно доставлена в отделение интенсивной терапии в Алчевскую центральную городскую больницу, а затем в экстренном порядке переведена в Луганскую республиканскую детскую клиническую больницу с осколочным ранением грудной клетки и проникающими — в плевральную полость и печень.

«Сегодня девочка продолжает обучаться в школе. Семья по-прежнему живёт в своём доме на улице Ленина. Мама говорит, что сейчас у дочери всё нормально, однако реабилитация ещё продолжается», — сообщила уполномоченный по правам ребёнка ЛНР.

Она добавила, что, хотя раны и зажили, психологическая травма, полученная ребёнком, слишком сильна. Оля также продолжает получать терапевтическую помощь.