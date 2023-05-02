«Уничтожен вагон с боеприпасами»: в МО РФ заявили об ударе по железнодорожной станции разгрузки ВСУ

На соледаро-бахмутском тактическом направлении российские военные нанесли удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. По данным Минобороны РФ, в результате удара реактивными снарядами уничтожен вагон с боеприпасами. Кроме того, на другом направлении СВО российская авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ.

Удары по опорным пунктам и станции разгрузки

Начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что российская авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам ВСУ.

«Оперативно-тактическая авиация нанесла удары по восьми опорным пунктам националистов», — сказал он.

Кроме того, на Краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» нанесли огневое поражение по около 170 целям, из них более 120 — по районам сосредоточения огневых средств и живой силы противника.

Помимо этого, комплексы противовоздушной обороны уничтожили реактивные снаряды HIMARS и украинский беспилотник.

Как рассказал представитель Минобороны РФ, наряду с этим разведка вскрыла позиции 81-й аэромобильной и 58-й мотопехотной бригад украинской армии. По позициям нанесли артиллерийский и авиационный удары, которые привели к потерям в личном составе противника.

Как заявил начальник пресс-центра группировки «Юг» Вадим Астафьев, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удар по железнодорожной станции в Краматорске.

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«На соледаро-бахмутском тактическом направлении нанесён удар по железнодорожной станции разгрузки в Краматорске. Реактивными снарядами установки залпового огня «Торнадо-С» уничтожен вагон с боеприпасами», — рассказал он.

Кроме того, на херсонском направлении ВС РФ уничтожили одну самоходную артиллерийскую установку 2С1 «Гвоздика» и один миномёт с боекомплектом и расчетом ВСУ. Как сообщило агентство ТАСС со ссылкой на экстренные службы региона, в результате ударов российских военных погибли восемь бойцов ВСУ, четверо получили ранения.

Предотвращение танкового прорыва ВСУ

Российским военнослужащим из расчёта противотанкового ракетного комплекса «Штурм-С» удалось остановить танковый прорыв ВСУ, говорится в сообщении Минобороны РФ.

На опубликованной ведомством записи военнослужащий рассказывает о работе с «Штурм-С». По его словам, расчёт испытал машину в реальном бою.

«Была отражена атака танков в количестве двух единиц. Танки мы поразили, танки больше уже в бой вступить не смогли», — сказал военный.

По его словам, российские военные находились на рубежах своего развёртывания и знали о том, что возможна вероятность танкового прорыва. После этого на них из лесополосы вышли два танка.

«Мы предприняли всё для того, чтобы их остановить. Для того, чтобы у нас пехота могла дальше производить свои действия», — сказал военный, отметив, что цель была поражена с первого выстрела.

Также по теме Марочко заявил о возможных провокациях ВСУ в период майских праздников ВСУ могут совершить ряд провокаций в период майских праздников, сообщил подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как пояснили в Минобороны РФ, «Штурм-С» используются для уничтожения танков, другого бронированного вооружения и военной техники, долговременных огневых точек и других инженерных сооружений противника.

Рост потерь ВСУ

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил, что потери противника в личном составе, вооружении и технике значительно выросли за истекшую неделю.

«В два раза в автомобильной технике (с 53 до 102), в личном составе практически на 1 тыс. украинских боевиков и наёмников (до 4 тыс.)», — написал он в Telegram, ссылаясь на собственные источники.

По его данным, также возросло число уничтоженных гаубиц Д-20, самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика» и радиолокационных станций контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50.

Ополчение в приграничных районах

Глава запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов предложил создать во всех приграничных регионах России ополчение.

«Учитывая активизацию украинских ДРГ, считаю необходимым проработать вопрос создания в приграничных регионах ополчения. Люди хорошо знают свои территории, кто местный, а кто нет. О появлении любого чужого человека сразу становится известно всем», — приводит его слова РИА Новости.

По мнению Рогова, главная задача ополчения не держать оборону, а зафиксировать попытку проникновения в регион посторонних и сразу сообщить силовым структурам.