Шок без срока давности: после атак ВСУ шестилетняя девочка из ЛНР не может привыкнуть к звукам фейерверков

16 июня 2022 года город Стаханов Луганской Народной Республики подвергся массированному обстрелу со стороны ВСУ. Пострадавшие дети до сих пор боятся фейерверков и петард. Среди них шестилетняя Настя Каплун, историю которой RT рассказала уполномоченный по правам ребёнка в республике Инна Швенк.

Это произошло в районе улицы Фестивальной. Семья Насти оказалась там случайно — проезжали мимо на машине и решили завернуть, чтобы купить воду.

По словам омбудсмена, мама Насти увидела, как из автобусов разлетаются стёкла, а с другой стороны раздался звон битых стёкол, падающих с многоэтажных домов.

«Она крикнула детям: «Ложитесь!» Когда звуки разрывающихся снарядов утихли, женщина увидела, что плечо её шестилетней дочери Анастасии в крови», — рассказала Инна Швенк.

Ребёнка доставили в больницу в шоковом состоянии. Но шок усилился после того, как в процессе оказания медицинской помощи девочке стахановская городская больница подверглась обстрелу: снова летели стёкла и разрывались снаряды. Настя всё повторяла: «Мама, нас что, опять обстреливают?»

С тех пор у девочки начинается паника при малейших громких звуках. Так, в ноябре 2022-го, находясь в Центральной России, девочка услышала звуки фейерверков и разрывающихся петард, испугалась и спросила у матери: «Откуда они знают, что мы здесь? Нас снова обстреливают?»

Инна Швенк сообщила, что другие дети, пострадавшие от обстрелов города Стаханова, также вздрагивают от громких хлопков и нуждаются в психологической помощи. По данным детского омбудсмена, в 2022 году в Стаханове в результате обстрелов со стороны ВСУ Украины получили ранения 11 несовершеннолетних в возрасте от шести до 17 лет.