«Двое получили минно-взрывные ранения»: один мирный житель погиб в Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ

В результате массированного артиллерийского обстрела Новой Каховки со стороны украинских вооружённых формирований погиб один мирный житель, ещё двое получили ранения, сообщили в городской администрации. По словам врио главы Херсонской области Владимира Сальдо, ВСУ обстреляли жилые кварталы, центр города, а также станции скорой помощи из 120-миллиметровых миномётов. За минувшие сутки украинские военные также 22 раза обстреляли территорию ДНР, применив 87 снарядов. В результате украинской агрессии погибли трое гражданских, ещё двое пострадали.

Утром 19 апреля Новая Каховка и её окрестности подверглись «жесточайшему артиллерийскому обстрелу» со стороны украинских вооружённых формирований, сообщает администрация города.

«В результате утреннего обстрела Новой Каховки 19 апреля укронацистами погиб один человек и двое получили минно-взрывные ранения», — говорится в сообщении.

Как отметил врио главы Херсонской области Владимир Сальдо, ВСУ действовали по-варварски, обстреляв центр города, жилые кварталы и станции скорой помощи из 120-миллиметровых миномётов.

«Враг пытается запугать население, мстит мирным гражданам за то, что российские военные значительно активизировали уничтожение боевиков и вооружения на правобережье. Ничего у противника не получится. Наши люди тверды в своих убеждениях и уверены в своих защитниках. А за сегодняшний обстрел и регулярный террор мирного населения земля под ногами у боевиков киевского режима будет гореть», — написал он в своём Telegram-канале.

Запорожская область

Большая группа западных специалистов по информационно-психологическим операциям работает над провокацией в контролируемом киевским режимом городе Гуляйполе в Запорожской области, сообщил председатель запорожского движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

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«Если принимать во внимание готовящуюся провокацию в Гуляйполе, думаю, что-то подобное будет реализовано в информационном поле — и сразу после этого ВСУ попытаются сунуться», — сказал он в разговоре с ТАСС.

По его мнению, представители Запада хотят представить готовящиеся события в Гуляйполе как новую Бучу: «Сделав это, Киев сможет заручиться большей поддержкой на Западе и обвинять Россию. Естественно, там никто подобный обстрел расследовать не будет».

16 апреля начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщал, что группа французских журналистов прибыла в Гуляйполе, вероятно, с целью выпустить провокационный сюжет о якобы нанесении ВС России ударов по гражданской инфраструктуре.

Донецкое направление

Киевский режим предпринимает попытки укрепить свою противовоздушную оборону на Донецком направлении. Об этом сообщил подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко. По его словам, в населённых пунктах Славянск, Краматорск и Дружковка отмечается увеличение числа наблюдательных постов ПВО, а также техники и вооружения зенитно-ракетных войск.

Он также сообщил, что у бойцов ВСУ наблюдаются проблемы с ремонтом и обслуживанием западной техники.

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«При подготовке техники на летний период эксплуатации и при техобслуживании украинское командование столкнулось с нехваткой технических специалистов широкого профиля», — цитирует его ТАСС.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Донецком направлении уничтожены более 290 военнослужащих ВСУ и наёмников. Также выведены из строя одна украинская боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, восемь автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», артиллерийская система М777 производства США, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные за минувшие сутки 22 раза обстреляли восемь населённых пунктов Донецкой Народной Республики, выпустив по ним 87 снарядов из артиллерии калибра 155 и 152 мм, AGM-88 HARM и ударного БПЛА. Об этом сообщили в представительстве ДНР в СЦКК.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели трёх гражданских лиц в Кировском и Петровском районах Донецка. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Кировском и Куйбышевском районах Донецка», — говорится в сообщении.

Было повреждено 12 домостроений в Петровском, Киевском и Куйбышевском районах Донецка, а также один объект гражданской инфраструктуры.