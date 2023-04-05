«Всё было разбито»: Елену Пелех из Донбасса украинские силовики выгнали из дома и разгромили её жильё
05 апреля 2023
RT

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В марте 2022 года жители Рубежного в Луганской Народной Республике стали жертвами произвола украинских военных. Елена Пелех, у которой в Рубежном был дом, рассказала, что происходило в те дни в городе и как её лишили жилья.

По словам Елены Пелех, украинским военным был дан приказ — занять позиции. Они выполняли его, взламывая квартиры и выселяя из них жильцов.

«Людей, которые не выходили из квартир, просто выгоняли. Меня выгнали и даже за продуктами не пустили», — вспоминает Пелех.

Собственная квартира женщины была буквально разгромлена.

«Всё было разбито. И это не снаряд попал. Мне кажется, они сами. Там отдёрнуты обои, висят кусками. Висит откос, обналичники», — добавила она.

Елена Пелех также утверждает, что украинские танки «целенаправленно стреляли по жилым домам».

«Мне кажется, они начали разбивать жильё, когда элэнэровцы (войска ЛНР) даже не подходили ещё», — заявила женщина.  