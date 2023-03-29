«Снаряд попадает в школу, а там убежище с детками»: жительницы Рубежного — о том, как украинские военные жгли их город
29 марта 2023
RT

«Снаряд попадает в школу, а там убежище с детками»: жительницы Рубежного — о том, как украинские военные жгли их город

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В марте 2022 года украинские силовики регулярно обстреливали город Рубежное Луганской Народной Республики. Под огнём артиллерии день за днём рушились здания и гибли мирные жители. Уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова пообщалась с горожанами, пережившими те обстрелы. Их воспоминания — в материале RT.

О том, как происходили обстрелы, омбудсмену рассказали жительницы города Рубежное — Людмила Бондаренко и Елена Голуб.

«Abrams — танк такой есть. Сжигал дома без военных. Ездил по улице, целенаправленно сначала сжёг собес и ЗАГС, потом один дом, потом другой дом, третий, четвёртый», — вспоминает Бондаренко.

Сама она укрывалась в это время в подвале жилого дома.

Елена Голуб заявила, что лично пострадала от подобных обстрелов.

«8 марта они заехали к нам во двор на танке или на БТР — я не разбираюсь. Через день начали стрелять. Эти люди сожгли моё жильё. 10 марта в мою квартиру попал снаряд, там взорвался газопровод. Сгорели дом, вещи — всё, что было нажито», — рассказала Голуб.

  • © Аппарат уполномоченного по правам человека в ЛНР

По её словам, лишившись жилья, она, будучи беременной, со своими двумя детьми осталась без крыши над головой и три недели скиталась по подвалам. 

«Когда на глазах попадает снаряд в дом и гибнут дети — это очень страшно.  У моей знакомой двое деток погибли так», — вспоминает Голуб.  

Но иногда случались чудеса и обречённым на гибель удавалось спастись. Свидетельницей такого чуда однажды оказалась и Елена. 

«В школу снаряд попал, где убежище с детками было. Это школа №3. Снаряд не разорвался, а там в убежище 2 тыс. человек сидели», — рассказывает она.

Обе женщины были эвакуированы из зоны обстрелов военнослужащими ЛНР.