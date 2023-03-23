«Без воды, света и газа»: Виталий Коровкин из Рубежного рассказал, как город выживал под обстрелами ВСУ
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RT

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Весной 2022 года во время боёв за город Рубежное (ЛНР) украинские силовики не только не оказывали горожанам никакой помощи, но и постоянно их обстреливали. Об этом уполномоченному по правам человека в ЛНР Виктории Сердюковой рассказал местный житель Виталий Коровкин.

«В Больничном городке есть церковь, там с утра выносили воду. Люди набирали, потому что город сразу остался без воды и без света, а потом и без газа нас оставили. Никуда никого не вывозили, никакой гуманитарки у нас с Украины не было», — рассказал житель Рубежного.

По словам Коровкина, украинские силовики не только не оказывали помощи жителям Рубежного, но и обстреливали его районы ещё до того, как туда вошли российские войска.

«У нас мирный район. Даже когда на Варваровке стояли вэсэушники, они уже лупили по городу. А когда россияне взяли Варваровку, вэсэушники стреляли не на Варваровку, а всё ещё били по городу», — вспоминает Коровкин.

Один из врезавшихся в память моментов — атака ВСУ, в ходе которой два снаряда попали в расположенные рядом с домом Коровкина здания. Часть построек выгорела дотла.

«Рядом ещё школа была, её они тоже бомбанули. Никто не пострадал, слава богу», — добавил Виталий, подчеркнув, что уверен: украинские военные были осведомлены о том, что стреляли по мирным районам.