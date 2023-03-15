Роковой «лепесток»: сотрудник МЧС Андрей Чумаков из Донецка потерял ногу при разминировании водоканала

31 июля 2022 года в Донецке старший сапёр республиканского спасательного центра Андрей Чумаков подорвался на противопехотной мине ВСУ «Лепесток». Это запрещённое во многих странах, в том числе на Украине, средство ведения войны сделало инвалидами тысячи мирных граждан. Предназначение «лепестка» известно: не убить, так покалечить. В беседе с RT Андрей вспоминает ту роковую минуту.

Противопехотные мины «Лепесток» запрещены международным правом из-за опасности, которой они подвергают мирных жителей. Сложность их обнаружения всегда приводила к жертвам, среди которых оказывались и профессионалы своего дела.

36-летний сапёр МЧС Андрей Чумаков летом 2022 года вместе с коллегами работал над разминированием водоканала в Кировском районе Донецка, на территории которого были разбросаны «лепестки».

Роковой для него датой стало 31 июля. В этот день во время поиска взрывных устройств Андрей по неосторожности наступил на одну из мин. Увидев, как сослуживец упал, товарищи поспешили к нему на помощь.

«Коллеги, согласно протоколу, сделали обезболивающий укол, перетянули ногу жгутом и доставили в больницу», — сказал Чумаков.

На следующий день Андрей проснулся уже инвалидом — травмированную конечность пришлось ампутировать.

По словам врачей, рана Андрея заживает, однако возврат к полноценной жизни займёт многие годы. Военнослужащему потребуется дорогой протез и вера в собственные силы.