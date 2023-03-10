«В районе населённого пункта Марьинка»: авиация ВКС России сбила Су-27 Воздушных сил Украины

Су-27 Воздушных сил Украины сбит истребительной авиацией ВКС России в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики, сообщили в Минобороны РФ. При этом средствами ПВО в воздухе уничтожено семь украинских беспилотников и девять снарядов РСЗО HIMARS. Наряду с этим российские войска за минувшие сутки уничтожили более 120 украинских бойцов на Донецком направлении.

Истребительной авиацией ВКС России сбит самолёт Су-27 Воздушных сил Украины. Как сообщили в Минобороны РФ, истребитель противника был уничтожен в районе населённого пункта Марьинка Донецкой Народной Республики.

Наряду с этим средствами ПВО за сутки было сбито девять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS и семь украинских беспилотных летательных аппаратов.

Кроме того, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражён украинский зенитный ракетный комплекс С-300 неподалёку от Петропавловки (ДНР), а также нанесено поражение 83-м артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 127 районах.

Ситуация на линии соприкосновения

Официальный представитель оборонного ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков также рассказал о ситуации на линии боевого соприкосновения.

Так, на Херсонском направлении были уничтожены до 20 украинских военнослужащих, четыре автомобиля, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика». На Купянском направлении огнём артиллерии уничтожены до 40 украинских бойцов, а также два автомобиля.

На Краснолиманском направлении артиллерией и ударами ракетных войск ликвидированы до 120 украинских военных, два пикапа, гаубица Д-30, а также одна артиллерийская система М777 производства США.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической, армейской авиацией и артиллерией уничтожены свыше 50 украинских военнослужащих, один танк, три пикапа, а также гаубица Д-30.

«На Донецком направлении в ходе продолжения активных действий подразделений Южной группировки войск, ударов авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 120 украинских военнослужащих, семь боевых бронированных машин, три автомобиля, гаубицы Д-20 и Д-30, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика», — заявил Конашенков.

«Ручейки трезвого мышления»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков оценил сообщения о росте числа украинцев, выступающих за проведение мирных переговоров с Россией. Он подчеркнул, что такую тенденцию преждевременно считать путём к завершению конфликта.

«Несмотря на все пропагандистские потоки, наполненные ненавистью к России, несмотря на всё пропагандистское оболванивание украинского населения, всё равно в стране остаются какие-то ручейки трезвого мышления и подходов к будущему наших двусторонних отношений, а они неизбежны, потому что мы соседи, это очевидно, и мы об этом и ранее тоже говорили», — заявил официальный представитель Кремля.

Накануне секретарь СНБО Украины Алексей Данилов заявил, что всё больше жителей Украины выступают за проведение мирных переговоров с Россией. При этом, по его мнению, происходящее является «опасной тенденцией».

Гибель эстонского наёмника

В ходе боевых действий под Артёмовском российскими войсками уничтожен бывший офицер Сил обороны Эстонии Иво Юрак, воевавший на стороне киевского режима, сообщило эстонское издание Postimees.

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Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова в ходе еженедельного брифинга отметила, что страны Запада направляют на Украину своих наёмников под прикрытием выполнения гуманитарных миссий.

«Примечательно, что во многих странах — поставщиках «солдат удачи» наёмничество является уголовно наказуемым преступлением. Кого же это интересует? На кону большие деньги, геополитический куш. Видимо, когда речь идёт о военном освоении украинской территории, то на нарушение собственных же законодательных норм можно закрыть глаза. Лучше всего у них это получается, когда глаза закрывают купюрами», — заявила она.