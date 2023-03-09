Между двух огней: Александр Моргун из Донецка подорвался на мине и попал под обстрел ВСУ в больнице

5 августа 2022 года житель Донецка, 42-летний Александр Моргун, подорвался на «лепестке» — используемой ВСУ и запрещённой международными конвенциями противопехотной мине. Моргун попал в госпиталь, но и он был обстрелян в тот же день украинскими военнослужащими. Пострадавший поделился в беседе с RT воспоминаниями о том роковом дне.

Как рассказал Александр, несчастье произошло на подъезде к посёлку Лозовскому Куйбышевского района Донецка. Моргун знал про раскиданные в черте посёлка «лепестки», поэтому заранее вышел из своего автомобиля, чтобы посмотреть, где они лежат, и объехать их.

Но стоило ему отойти буквально на пару метров от машины, как перед ним взорвалась мина. Осколки «лепестка» поранили Александру лицо, глаза, шею. К счастью, мимо ехала ещё одна машина. Водитель посадил к себе пострадавшего и отвёз его в больницу.

Однако помощь Александр получить не смог. ВСУ начали обстрел Куйбышевского района города, и несколько снарядов попали по больнице. Началась эвакуация. Александра вместе с другими пациентами отправили в областную травматологию.

«Врачи промыли глаза, достали осколки. Поначалу ничего не видел», — говорит Александр.

После взрыва Александр получил контузию, у мужчины лопнула барабанная перепонка.