«Рядом со мной разорвался снаряд»: раненого пенсионера Владимира Мохонько из-под обстрела ВСУ вынес на руках сосед

Пенсионер вспоминает, что обстрел посёлка начался в тот момент, когда он припарковал автомобиль в своём гараже и собирался домой.
Его дом был близко — всего в 300 м от гаражного кооператива. Мохонько подождал, пока взрывы стихнут, и тогда решился выйти. Надеялся быстро добежать до дома, признался он.
Но он успел преодолеть только половину пути.
«Слышу — свистит. И передо мной, в 7—8 м, разрывается снаряд. По мне ударило, и я упал. Из шеи кровь хлынула», — рассказывает Владимир Мохонько.
Пенсионер закричал. Его крик услышал сосед. Молодой человек схватил знакомого на руки и понёс в ближайший подъезд.
Вскоре по их вызову в Ясиноватую приехала скорая и отвезла раненого в больницу.
Рентген показал осколки в лёгких, шее и паху. Сложную операцию могли провести только врачи в Донецке.
Раненому пенсионеру пришлось вернуться домой и только на следующий день отправиться в столицу ДНР, где ему оказали всю необходимую помощь.