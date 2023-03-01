«Рядом со мной разорвался снаряд»: раненого пенсионера Владимира Мохонько из-под обстрела ВСУ вынес на руках сосед

7 июня 2022 года украинские войска выпустили восемь снарядов 122-го калибра по посёлку Красный Партизан в Донецкой области. Пострадавший во время обстрела 74-летний Владимир Мохонько рассказал RT, как едва не лишился жизни.

Пенсионер вспоминает, что обстрел посёлка начался в тот момент, когда он припарковал автомобиль в своём гараже и собирался домой.

Его дом был близко — всего в 300 м от гаражного кооператива. Мохонько подождал, пока взрывы стихнут, и тогда решился выйти. Надеялся быстро добежать до дома, признался он.

Но он успел преодолеть только половину пути.

«Слышу — свистит. И передо мной, в 7—8 м, разрывается снаряд. По мне ударило, и я упал. Из шеи кровь хлынула», — рассказывает Владимир Мохонько.

Пенсионер закричал. Его крик услышал сосед. Молодой человек схватил знакомого на руки и понёс в ближайший подъезд.

Вскоре по их вызову в Ясиноватую приехала скорая и отвезла раненого в больницу.

Рентген показал осколки в лёгких, шее и паху. Сложную операцию могли провести только врачи в Донецке.

Раненому пенсионеру пришлось вернуться домой и только на следующий день отправиться в столицу ДНР, где ему оказали всю необходимую помощь.