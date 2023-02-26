«Зависит от оружия, которое будет выдано»: Шойгу высказался о необходимости отодвигать военную угрозу от границ России

Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что необходимая глубина смещения угрозы от российских границ в рамках СВО будет обусловлена тем, какие системы вооружения страны Запада поставят Киеву. Ранее на этот счёт в ходе послания Федеральному собранию высказался Владимир Путин. Между тем в Минобороны рассказали о ходе спецоперации на Украине. По данным ведомства, на Краснолиманском направлении потери ВСУ за сутки составили до 130 человек.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что то, насколько далеко российская сторона намерена в рамках спецоперации на Украине смещать угрозу от своих границ, будет зависеть от того, какие системы вооружения получит Киев от стран Запада.

«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — ответил Шойгу на соответствующий вопрос корреспондента программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».

Ранее эту тему в своём послании Федеральному собранию затронул президент Владимир Путин.

«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава государства, добавив, что победить Россию на поле боя невозможно.

Обстановка в зоне СВО

Тем временем, комментируя ход СВО, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении (в районах населённых пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное).

Он уточнил, что в этом секторе огнём артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения ВСУ около н. п. Новосёловское (ЛНР), Масютовка и Кисловка (Харьковская область). По данным оборонного ведомства, общие потери противника за сутки здесь составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

В свою очередь, на Краснолиманском направлении за счёт работы подразделений группировки войск «Центр», штурмовой авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в нескольких районах Донецкой и Луганской народных республик.

За сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 130 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.

На Донецком направлении в результате активных действий Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.

Также в районе н. п. Разлив (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а вблизи Часова Яра — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.

Минобороны России — о ходе спецоперации на Украине

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Никольское и Угледар (ДНР). Противник потерял здесь более 75 человек, один танк, БМП, боевую бронированную машину и два пикапа, а в районе н. п. Червоное был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.

Помимо этого, на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.

Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 167 районах. В районе Авдеевки (ДНР) был уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а около н. п. Старорайское (ДНР) — ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.

Средствами противовоздушной обороны на территории Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Наряду с этим за сутки уничтожено семь украинских беспилотников.