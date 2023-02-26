«Зависит от оружия, которое будет выдано»: Шойгу высказался о необходимости отодвигать военную угрозу от границ России
- Боевая работа расчетов гаубиц Д-30 в южном секторе СВО
- © Александр Гальперин
Министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, что то, насколько далеко российская сторона намерена в рамках спецоперации на Украине смещать угрозу от своих границ, будет зависеть от того, какие системы вооружения получит Киев от стран Запада.
«Это зависит от того оружия, которое будет выдано», — ответил Шойгу на соответствующий вопрос корреспондента программы «Москва. Кремль. Путин» на телеканале «Россия 1».
Ранее эту тему в своём послании Федеральному собранию затронул президент Владимир Путин.
«Одно обстоятельство должно быть понятно всем: чем более дальнобойные западные системы будут поступать на Украину, тем дальше мы будем вынуждены отодвигать угрозу от наших границ. Это естественно», — сказал глава государства, добавив, что победить Россию на поле боя невозможно.
Обстановка в зоне СВО
Тем временем, комментируя ход СВО, официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что за минувшие сутки российские военные уничтожили шесть диверсионно-разведывательных групп ВСУ на Купянском направлении (в районах населённых пунктов Першотравневое, Табаевка, Синьковка, Ягодное и Крахмальное).
Он уточнил, что в этом секторе огнём артиллерии Западной группировки войск были поражены подразделения ВСУ около н. п. Новосёловское (ЛНР), Масютовка и Кисловка (Харьковская область). По данным оборонного ведомства, общие потери противника за сутки здесь составили до 60 военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.
В свою очередь, на Краснолиманском направлении за счёт работы подразделений группировки войск «Центр», штурмовой авиации, артиллерии и тяжёлых огнемётных систем поражены подразделения ВСУ в нескольких районах Донецкой и Луганской народных республик.
За сутки ВСУ потеряли в этом секторе до 130 человек, три боевые бронированные машины, два автомобиля, самоходную артиллерийскую установку «Акация» и гаубицу Д-20.
На Донецком направлении в результате активных действий Южной группировки войск, ударов авиации, огня артиллерии и тяжёлых огнемётных систем за сутки уничтожены свыше 100 украинских военнослужащих, три бронемашины, четыре пикапа, САУ «Гвоздика» и гаубица Д-30.
Также в районе н. п. Разлив (ДНР) был уничтожен склад боеприпасов 68-й егерской бригады ВСУ, а вблизи Часова Яра — радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-37.
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На Южно-Донецком и Запорожском направлениях оперативно-тактической авиацией и артиллерией группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах н. п. Никольское и Угледар (ДНР). Противник потерял здесь более 75 человек, один танк, БМП, боевую бронированную машину и два пикапа, а в районе н. п. Червоное был уничтожен склад боеприпасов 102-й бригады территориальной обороны.
Помимо этого, на Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 70 украинских военнослужащих, шесть автомобилей и три гаубицы Д-30.
Российская авиация, ракетные войска и артиллерия за сутки поразили 103 артиллерийских подразделения противника на огневых позициях, живую силу и технику в 167 районах. В районе Авдеевки (ДНР) был уничтожен узел связи 110-й мотопехотной бригады ВСУ, а около н. п. Старорайское (ДНР) — ремонтно-восстановительная база вооружения и военной техники ВСУ.
Средствами противовоздушной обороны на территории Харьковской области сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Наряду с этим за сутки уничтожено семь украинских беспилотников.