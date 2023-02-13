При поддержке ракетных войск: в МО РФ заявили об освобождении Красной Горы в ДНР добровольцами штурмовых отрядов

Населённый пункт Красная Гора в ДНР освобождён усилиями добровольческих штурмовых отрядов, заявили в Минобороны России. По данным ведомства, штурмовики действовали при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск. За сутки на Донецком направлении также уничтожены более 150 украинских военнослужащих.

Российские военные освободили населённый пункт Красная Гора в ходе наступления на Донецком направлении, заявили в Минобороны РФ.

«На Донецком направлении добровольцы штурмовых отрядов при огневой поддержке ракетных войск и артиллерии Южной группировки войск освободили населённый пункт Красная Гора Донецкой Народной Республики», — сказал официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Из новой сводки о ходе специальной военной операции следует, что потери противника за сутки на этом направлении составили свыше 150 военнослужащих ВСУ, четыре боевые бронированные машины, шесть пикапов и две гаубицы Д-30.

В свою очередь, на Южно-Донецком направлении артиллерия группировки войск «Восток» поразила скопления живой силы и военной техники ВСУ в районах населённых пунктов Пречистовка и Угледар (ДНР). В процессе уничтожены более 60 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины, четыре пикапа, одна гаубица Д-20 и две гаубицы Д-30.

На Херсонском направлении в рамках контрбатарейной борьбы за сутки уничтожены две боевые машины реактивной системы залпового огня (РСЗО) «Град» и две самоходные гаубицы «Гвоздика».

Кроме того, на Купянском направлении огнём артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ в Харьковской области, а также на территории Луганской Народной Республики (ЛНР). По данным Минобороны РФ, за сутки на данном направлении уничтожены свыше 30 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины, три автомобиля и гаубица Д-20.

Брифинг Министерства обороны Российской Федерации

На Краснолиманском направлении огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки «Центр» в районах Донецкой и Луганской народных республик уничтожены более 80 военнослужащих ВСУ, три боевые бронированные машины и гаубица Д-30.

Авиация, ракетные войска и артиллерия российских войск за сутки поразили 82 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, а также живую силу и военную технику в 126 районах. Наряду с этим в Славянске (ДНР) поражён пункт ремонта и восстановления вооружения военной техники 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ.

Перехват снарядов для РСЗО и украинских беспилотников

Средства противовоздушной обороны за сутки сбили шесть снарядов системы залпового огня HIMARS, а также уничтожили девять украинских беспилотников.

Также по теме Более 170 украинских мин нашли в бывшем детском саду в Мариуполе Мэр Мариуполя Олег Моргунов заявил, что в бывшем мариупольском детском саду нашли 171 украинскую мину калибра 82 мм.

В пресс-службе Росгвардии сообщили, что военнослужащие ведомства в ходе работы разведывательного огневого комплекса вскрыли расчёты беспилотных летательных аппаратов ВСУ в ЛНР.

Работу операторов беспилотников ВСУ удалось обнаружить с помощью современных средств разведки Росгвардии. Впоследствии координаты противника передали артиллерийским подразделениям российской армии.

Отмечается, что за неделю в ходе боевой работы разведывательного огневого комплекса в заданном районе росгвардейцы вскрыли 48 целей, большая часть которых подавлена и уничтожена артиллерийским огнём.

Схрон с оружием и боеприпасами в Запорожской области

Пресс-служба ГУ МВД по Запорожской области сообщила, что в регионе обнаружен схрон с оружием и боеприпасами.

По данным ведомства, полицейские Запорожской области при поддержке бойцов Росгвардии нашли опасные предметы в одном из гаражных кооперативов Энергодара. Место для хранения боеприпасов было оборудовано в обломках спиленных деревьев.

В тайнике сотрудники правоохранительных органов нашли гранатомёт РШГ, две противотанковые мины, 180 патронов калибра 5,45 мм, четыре выстрела для подствольного гранатомёта и тротиловые шашки общей массой 4,5 кг.

На место вызвали взрывотехников Росгвардии, по решению которых найденные боеприпасы перевезены в безопасное место и обезврежены с помощью накладного заряда методом подрыва.