В январе 2015 года боевики украинского батальона «Торнадо» захватывали мирных жителей Станицы Луганской и подвергали их пыткам. Местные жители Сергей Петренко и Сергей Валуйский провели в застенках несколько суток. Что происходило с ними и другими узниками, они рассказали председателю Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников, члену ОП РФ Максиму Григорьеву.

По словам Сергея Петренко, чтобы оказаться в пыточном подвале, никакого повода было не нужно. Его самого схватили 22 января 2015 года — посреди дня, просто на улице.

«Сначала стойка возле стены с расставленными в стороны руками и ногами. Около четырёх часов — растяжка, — вспоминает Петренко. — Первые сутки требовали признания, сепаратист или корректировщик (огня), и дрыном, палкой по седалищному нерву били».

Потом били уже просто так.

«Потом использовали как грушу боксёрскую. Старший приводил молодых, учил бить по болевым точкам», — говорит пострадавший.

Спали захваченные на бетонном полу. В помещении сыро и холодно, да и на улице тогда было примерно -20 °С. Некоторых похищенных торнадовцы выпускали за выкуп.

Боевики развлекались не только избиениями.

«Пистолет достаёт, приставляет ко лбу — щелчок. Или выводили и стреляли над головой. На третьи сутки уже было всё равно», — рассказывает Сергей.

Но боевики не только пугали. Вещи одного из соседей Петренко по подвалу ему пришлось позднее опознавать, когда грибники нашли в лесу труп.

«Я его в подвале видел, а больше живым не видел. У него примета была особая — пальцы в своё время циркулярной пилой отрезало, родственники экспертизу потом делали, подтвердили, что это он», — сказал Петренко.

Он не исключает, что в лесопосадках ещё будут находить тела жертв «Торнадо».

Эти показания подтверждает Сергей Валуйский, тоже оказавшийся в подвале. Его «вина» заключалась в том, что, заступившись за женщину, он посмел сделать замечание торнадовцам.

«3 января 2015 года я пошёл в магазин. Они стояли там и с продавщицей неправильно себя вели — с девочкой. Я им сделал замечание», — вспоминает Валуйский.

От него никаких признаний в причастности к «сепаратистам» не требовали.

«Просто били. По очереди заходили, избивали. Ничего не спрашивали», — рассказал мужчина.

Валуйский сам не понимает, как он и его товарищи по подвалу сумели выжить. Говорит, что, когда привезли домой, жена, с которой он прожил в браке 20 лет, его не узнала.

По сообщениям СМИ, созданный в 2014 году батальон «Торнадо» настолько «прославился» убийствами, пытками, изнасилованиями и грабежами, что даже украинский суд в 2017-м признал 12 боевиков во главе с командиром Русланом Онищенко виновными в тяжких преступлениях.

Как заявляла украинская прокуратура, боевики «Торнадо» причастны к тяжким преступлениям: похищениям людей, пыткам, доведению до самоубийства, вымогательству, грабежам, разбоям.

Виновные были приговорены к различным срокам — от пяти до десяти лет лишения свободы, а сам Онищенко получил 11 лет. Но большинство осуждённых вышли на свободу ещё в 2021 году, а Онищенко был освобождён 11 июля 2022-го.