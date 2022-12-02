«Спас звонок сына»: Олег Семёнов из Горловки едва не погиб в результате обстрела украинскими военными

28 июля 2014 года Донецкая область подверглась артиллерийскому обстрелу со стороны ВСУ из реактивной системы залпового огня «Град». Основной удар пришёлся на Горловку: в ходе атаки жилых районов погибли мирные жители. Один из пострадавших — 51-летний Олег Семёнов — рассказал RT, как едва сам не лишился жизни во время этих атак.

В тот день Олег Семёнов вместе с соседями Владимиром и Антоном обсуждал во дворе дома произошедший накануне артобстрел Горловки. Тогда погибли 22 мирных жителя и более 40 человек получили ранения.

Около полудня Владимиру позвонил сын, обеспокоенный новостями о новом готовящемся обстреле города. Хотя Семёнов-старший, как и его соседи, не придали этим новостям большого значения, всё же решили переместиться поближе к подъезду. Это и спасло им жизнь. Буквально спустя несколько минут послышались звуки разрывающихся снарядов — начался артиллерийский обстрел Горловки.

«Спас звонок сына. Несколько снарядов разорвалось в окрестностях нашего двора, один из них — в том месте, где мы находились несколько минут назад. Поднялся столб пыли, в окнах посыпались стёкла. Нас оглушило, мы забежали в подъезд, там я почувствовал, что у меня из ушей течёт кровь, и футболка была липкая от крови», — вспоминает Олег Семёнов в беседе с RT.

Его соседи Владимир и Антон получили осколочные ранения ног.

Как только обстрел закончился, раненых отвезли в больницу, но она была переполнена пострадавшими, врачей не хватало.

Медицинскую помощь Олегу и его приятелям смогли оказать только вечером. В первую очередь медики занимались тяжелоранеными.

Врачи извлекли из тела Олега два осколка — один из лопатки, второй из бедра. Ещё один осколок из ноги извлечь не удалось. Спустя неделю мужчина обратился в больницу — ноги сильно болели, ходить было тяжело.

Рентгеновские снимки показали трещину в тазобедренной кости.

Семёнов получил III группу инвалидности.