На родник под обстрелом: Юрий Корючев из Мариуполя стал мишенью ВСУ по пути за водой

24 марта Юрий пошёл набрать воды из родника. Путь от его дома до источника занимал всего десять минут, но любой неосторожный шаг мог стоить жизни. Чтобы перестраховаться и не попасть под огонь ВСУ, мужчина шёл лесными тропами.
«Я услышал миномётный обстрел, выстрелы прозвучали где-то рядом. Тогда я решил вернуться домой. По пути вспомнил, что проходил мимо российского блокпоста, подумал, что обстрел вёлся по нему, поэтому выбрал дорогу подальше от него», — рассказывает в беседе с RT Юрий Корючев.
Но, к несчастью для мариупольца, обстрел стал производиться именно по выбранному им маршруту. Один снаряд пролетел мимо, но второй взорвался недалеко от Юрия. Осколки ранили мужчину в бедро, и он упал.
На крики раненого прибежали находившиеся неподалёку местные жители и помогли ему добраться до военного врача. Тот оказал пострадавшему первую помощь, а затем Корючева отправили в больницу.