«Прекрасная Россия бу-бу-бу»: Украина не в ответе за свои ракеты | кто организовал теракт в Стамбуле?

В новом выпуске стрима «Прекрасная Россия бу-бу-бу» обсудили главные новости недели. Минобороны РФ сообщило об освобождении нескольких населённых пунктов в Донбассе. ВСУ пытаются прощупать линию нашей обороны на участке Сватово — Кременная. Усилились обстрелы ЛНР — украинские националисты получили новые дальнобойные американские РСЗО? Теракт в центре Стамбула: турецкое правительство уже заявило, что видит в этом след американских инструкторов. Польская деревня Пшеводув чуть не стала поводом для начала третьей мировой. Зачем Украина устроила провокацию и чем обернётся для западных кураторов неуправляемость киевского режима?