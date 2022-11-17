Скончался на руках раненой матери: Елена Ермакова лишилась сына в ходе обстрела ВСУ Мариуполя

21 марта 2022 года во время очередного массированного обстрела Мариуполя один из снарядов попал в дом 51-летней Елены Ермаковой. В результате артиллерийского удара её 32-летний сын Денис погиб, самой женщине ампутировали обе ноги. Елена рассказала RT об этом трагическом дне.

Около пяти часов вечера 21 марта вся семья Ермаковых была вместе. Елена с мужем и внучкой отдыхали в одном крыле дома, её сын Денис и невестка — в другом. В это время ВСУ открыли огонь по городу.

Денис вбежал в комнату родителей, но тут один из снарядов проломил крышу дома и взорвался рядом с ним. Осколки попали молодому человеку в шею. От полученных ранений Денис скончался через несколько минут. Елене осколки снаряда сильно поранили ногу, но она до последнего мгновения держала умирающего сына на руках.

«Внучку мы накрыли собой. А снаряды всё летели, от них рушились и падали на нас стены», — вспоминает Елена Ермакова.

Когда обстрел закончился, Елена увидела сквозь обломки группу российских солдат. Они достали из-под завалов её внучку, мужа и невестку, забрали их с собой. Елене велели дожидаться скорой, но медики до них так и не добрались. Женщина провела среди завалов вместе с погибшим сыном семь дней.

Только через неделю соседи достали тело Дениса и похоронили его недалеко от участка, потому что рядом начали рыскать бродячие псы.

В общей сложности Елена провела без медпомощи десять дней. Когда пострадавшая наконец оказалась в больнице, медики тут же ампутировали ей раненую левую ногу. Врачи долгое время пытались спасти обмороженную на холоде правую ногу, но полностью не смогли: часть стопы тоже пришлось ампутировать.