«Сосредоточены все основные органы власти»: Геническ временно станет административной столицей Херсонской области

В Херсонской области заявили, что Геническ временно станет административной столицей региона. Отмечается, что в городе сосредоточены все основные органы власти. Накануне Минобороны РФ сообщило о завершении переброски военнослужащих на левый берег Днепра. Операция была проведена в рамках организации обороны в Херсонской области. Между тем в Запорожской области сообщили, что киевский режим перебрасывает силы к региону — в планах ВСУ форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС.

Город Геническ временно станет административной столицей Херсонской области. Об этом сообщили в правительстве региона.

«На сегодня временной административной столицей Херсонской области является Геническ. Там сосредоточены все основные органы власти», — заявил пресс-секретарь зампреда правительства региона Александр Фомин в разговоре с РИА Новости.

Геническ расположен в районе Арабатской Стрелки на берегу Азовского моря, считается курортным и портовым городом.

Накануне Минобороны РФ заявило о завершении переброски военнослужащих на левый берег Днепра. Как сообщили в ведомстве, на левобережье выведен весь личный состав, а также вооружение и военная техника группировки российских войск. Речь идёт о более чем 30 тыс. военных, около 5 тыс. единиц вооружения и военной техники. Указывается, что соединения и воинские части российских ВС заняли укреплённые оборонительные рубежи и позиции.

«Потерь личного состава, вооружения, военной техники и материальных средств российской группировки войск не допущено», — пояснили в МО.

Наряду с этим пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков указывал, что в Кремле не сожалеют о принятии региона в состав РФ. По его словам, Херсонская область является субъектом России, что закреплено законодательно: «Здесь нет и не может быть никаких изменений».

Обстрелы ДНР

За минувшие сутки территория Донецкой Народной Республики 24 раза подверглась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 101 единицу различных боеприпасов, в том числе из РСЗО «Град», сообщает представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«Под вражеским огнём оказались районы семи населённых пунктов республики: столица город Донецк (Киевский, Куйбышевский, Кировский и Петровский районы), Зайцево, Верхнеторецкое, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка, Еленовка», — говорится в сообщении.

В результате обстрелов ранения получили два мирных жителя в Куйбышевском районе Донецка. Также пострадали два домостроения.

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При этом в министерстве энергетики и угля ДНР сообщили, что на территории республики остаются без электроснабжения 8246 абонентов, обесточено 98 трансформаторных подстанций.

Удар по школе в ЛНР

В ночь на 12 ноября вооружённые формирования Украины из ракетной системы залпового огня HIMARS нанесли удар по зданию школы в селе Меловатка Сватовского района Луганской Народной Республики.

«По предварительной информации, в результате удара по школе в населённом пункте Меловатка жертв среди мирного населения нет», — заявил офицер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко в своём Telegram-канале.

По его словам, здание старой школы уничтожено полностью, в новом строении пострадало остекление и фасад.

Запорожская область

Киевский режим усиливает военную группировку на Запорожском направлении, заявил председатель движения «Мы вместе с Россией», член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«Запорожское направление становится основным для наших противников в вопросах наступления, провокаций и прощупывания нашей линии обороны. Сейчас освободившиеся силы на Херсонском направлении будут переброшены на запорожский участок фронта», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, российские войска усиливают линию обороны, поскольку ВСУ могут бросить максимально возможное количество для осуществления прорыва.

«Их план, который они и не скрывают, — дойти до Бердянска, попутно захватив Васильевку, Пологи и Мелитополь. Ещё одна линия удара — форсирование Днепра и захват Запорожской АЭС», — пояснил Рогов.

Ранее он сообщал, что киевский режим сосредоточил на Запорожском направлении более 5 тыс. польских наёмников.