«Звала родных, никто не отзывался»: жительница Мариуполя потеряла мужа при обстреле дома из танка

5 марта 2022 года в результате обстрела Мариуполя украинскими военными жилых кварталов был полностью разрушен дом местной жительницы. Её муж погиб, дети получили ранения. Пострадавшая рассказала RT, что её семье пришлось пережить в тот день.

Семья 29-летней Татьяны Кишки в тот день была дома: муж Николай с сыном Серёжей и дочерью Олей завтракали на кухне, а сама Татьяна была в комнате. В этот момент по их дому выстрелил танк. Взрывной волной Татьяну отбросило в стену, она потеряла сознание, а когда очнулась, увидела, что от её дома остались одни руины.

«Звала и звала родных, но никто не отзывался. Поползла на кухню, стала кричать снова, — рассказывает Татьяна. — Первым из-под завалов откликнулся сын. Откопала Серёжу, голова у него вся в крови была. Спросила, где Оля. Он молча показал, и тут дочка нас услышала, начала кряхтеть и плакать. Её вытащила, смотрю: на голове дырочка от осколка, свитер сгорел, плечо в ожогах».

Женщина стала расспрашивать детей об их отце. Вместе с сыном Татьяна начала откидывать обломки с места, где стоял Николай в тот момент, когда раздался выстрел. Но когда наконец его откопали, у Николая уже были последние судороги — он скончался на глазах жены и детей.

На следующий день после случившегося к Татьяне и детям пришёл российский военный врач и оказал им первую помощь. Татьяна получила осколочные ранения ног, дети — ранения головы и сотрясения. Ожог на плече маленькой Оли был такой сильный, что практически дошёл до кости.

Ещё два с половиной месяца Татьяна с детьми не могли попасть в больницу из-за непрекращающихся обстрелов. Военврач каждый день навещал семью, осматривал раны, приносил еду и воду.

21 мая в Мариуполь приехал Красный Крест. Татьяну и детей эвакуировали и разместили во временном пункте медицинской помощи на окраине города. Впоследствии их перевезли в Донецк.

По словам Татьяны, больше в Мариуполь она не вернётся.