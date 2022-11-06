Двойная трагедия: семья Конопацких из Дебальцева погибла от преступных действий украинских военных

29 января 2015 года город Дебальцево Донецкой области с самого утра подвергался массированному артиллерийскому обстрелу. В ходе боевых действий погибли 12 человек, несколько десятков мирных жителей получили ранения. Среди погибших — 29-летний Юрий Конопацкий и его 25-летняя жена Надежда.

Супруги погибли буквально на глазах у родителей Юрия — 55-летних Ольги и Владимира Конопацких. Утром 29 января они приехали навестить молодую пару, но во двор их дома упал снаряд. Юрий и Надежда погибли на месте.

Похороны пришлось отложить, так как обстрелы Дебальцева не прекращались, и тела погибших супругов так и лежали во дворе непогребённые. Только 3 февраля родственникам разрешили их забрать и захоронить в Артёмовске — городе, подконтрольном в то время Украине.

Но до кладбища Ольга и Владимир так и не доехали — пропали по дороге. Сестра Ольги Конопацкой Лилия пыталась им дозвониться, но тщетно. Только на следующий день выяснилось, что произошла ещё одна трагедия.

Лиле позвонили из полиции и сообщили: Ольга и Владимир Конопацкие погибли в ДТП. Когда они ехали по трассе в Артёмовск, навстречу их автомобилю двигалась колонна техники ВСУ. «Урал» украинских военных на высокой скорости выехал на полосу встречного движения и протаранил их автомобиль.