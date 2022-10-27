Отброшены на исходные рубежи: в Минобороны РФ заявили о срыве наступления ВСУ в Херсонской и Николаевской областях

Наступавшие в районе Херсонской и Николаевской областей силы ВСУ отброшены назад, атака противника сорвана. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, в результате работы российских военных на этом направлении уничтожено более 60 украинских военнослужащих. Кроме того, на Краснолиманском направлении потери противника превысили 120 человек.

Российские военные отразили нападение ВСУ на Николаево-Криворожском направлении, заявили в Минобороны РФ.

«Две усиленные ротные тактические группы ВСУ атаковали позиции российских войск в направлении населённых пунктов Малая Александровка Херсонской области и Терновые Поды Николаевской области. В результате огневого поражения наступление противника сорвано», — заявил официальный представитель ведомства генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

В ходе брифинга он уточнил, что в результате действий российских военных подразделения ВСУ отброшены на исходные рубежи. При этом уничтожено более 60 украинских военнослужащих, шесть боевых бронированных машин и семь автомобилей.

Кроме того, на Купянском направлении противник силами до двух ротных тактических групп, усиленных наёмниками, атаковал позиции российских подразделений в направлении нескольких населённых пунктов Харьковской области.

«Все атаки отражены. Уничтожено до 60 украинских военнослужащих и боевиков, один танк, шесть боевых бронированных машин и три пикапа», — уточнил Конашенков.

Помимо прочего, на Краснолиманском направлении батальонная тактическая группа ВСУ предпринимала попытки наступления в направлении одного из населённых пунктов Луганской Народной Республики (ЛНР).

Сводка Министерства обороны РФ о ходе проведения СВО на территории Украины

По данным Минобороны РФ, подразделения российских войск остановили противника. В результате огневого поражения уничтожено более 120 украинских военнослужащих, три танка, четыре боевые бронированные машины и четыре пикапа.

Ударами авиации, ракетных войск и артиллерии поражены четыре пункта управления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях, а также на территории Донецкой Народной Республики (ДНР). Наряду с этим поражены 62 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и военная техника в 186 районах.

Помимо прочего, уничтожено расположенное в Днепропетровской области украинское оборонное предприятие по производству твёрдого ракетного топлива, взрывчатых веществ и порохов для ВСУ.

В Запорожской области сбит вертолёт Ми-8 воздушных сил Украины. Средства противовоздушной обороны за сутки уничтожили четыре беспилотника. В воздухе сбиты шесть снарядов американской реактивной системы залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Обстановка в ДНР

Временно исполняющий обязанности главы ДНР Денис Пушилин заявил, что Марьинское направление фронта остаётся одним из самых сложных, но определённые успехи у сил республики есть.

«Из-за того, наверное, что в частном секторе противник достаточно серьёзно укрепился, там бетонные укрепления порядка двух метров — всё связано, все переходы, достаточно неплохо они подготовились. Но тем не менее накануне был удачный штурм (позиций. — RT) противника», — сказал он в эфире «Соловьёв LIVE».

Также на russian.rt.com Пушилин: союзные силы уничтожили плацдарм ВСУ, угрожающий трассе Кременная — Сватово

На Краснолиманском направлении, по словам Пушилина, ситуация динамично меняется. Врио главы ДНР отметил, что атаки противника отбиваются несколько дней подряд, позднее возникла возможность перейти в контрнаступление и выбить противника из населённых пунктов Макеевка и Новосадовое.

По словам Пушилина, на восточном берегу реки Жеребец уничтожен плацдарм противника.

«Это те позиции, откуда проводились мероприятия со стороны противника как раз на трассу Кременная — Сватово», — уточнил врио главы ДНР.

Он также рассказал, что на Артёмовском направлении силы противника успели укрепиться в самом городе. Пушилин выразил надежду, что в случае освобождения города будет нарушена логистика ВСУ.

«Если Артёмовск будет освобождён, то это будет очень серьёзный удар по противнику. Будут нарушены дороги, по которым подвозятся боеприпасы, подкрепления. То есть у них, по сути, будут разорваны эти связи», — пояснил врио главы ДНР.

Он полагает, что подобные условия создадут удобную ситуацию и для освобождения Краматорска, что, в свою очередь, позволит перейти уже к освобождению севера республики.