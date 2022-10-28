«Снесло взрывной волной»: Евгения Шустова из Донбасса потеряла мужа и мать при обстреле ВСУ родного посёлка

10 февраля 2015 года украинские силовики подвергли Донецкую Народную Республику массированному обстрелу. Под огонь попало несколько населённых пунктов, в том числе посёлок Каменка в Енакиеве. В результате обстрела десятки человек были ранены, несколько мирных жителей погибли. Местная жительница — 53-летняя Евгения Шустова — рассказала RT, как лишилась в тот день матери и мужа.

С июля 2014 года Каменка постоянно подвергалась артиллерийским обстрелам, вспоминает Евгения. Люди были вынуждены жить без воды и электричества. Многие жители посёлка покинули свои дома, в Каменке оставались всего около 30 человек.

В то время Шустова вместе с 31-летним сыном Виктором гостила у родственников в Белгороде. Её 77-летняя мать Екатерина и 54-летний муж Сергей остались дома в Каменке.

Евгения ежедневно созванивалась с мужем, но 8 февраля связь пропала, и женщина сходила с ума от неведения. Через три дня Евгении позвонила сестра Сергея и рассказала, что 10 февраля Каменка попала под артобстрел ВСУ. Дом Евгении был полностью разрушен, её муж и мать погибли.

Долгое время въезд в посёлок был запрещён, и попасть домой Евгения вместе с сыном смогли только через две недели. Как всё произошло, женщина узнала от соседа.

«Он проходил мимо нашего участка, когда снаряд попал в дом. Мама и две её подруги погибли под завалами. А Сергей в это время был в сарае. Его снесло взрывной волной», — рассказывает Евгения Шустова в беседе с RT.

Сосед подполз к дому. Сергей был ещё жив. Он пообещал раненому сходить за помощью к украинским военным, которые в тот момент были в Каменке. Но военнослужащие пришли только утром. К тому времени Сергей Шустов уже скончался.