«Снесло взрывной волной»: Евгения Шустова из Донбасса потеряла мужа и мать при обстреле ВСУ родного посёлка

С июля 2014 года Каменка постоянно подвергалась артиллерийским обстрелам, вспоминает Евгения. Люди были вынуждены жить без воды и электричества. Многие жители посёлка покинули свои дома, в Каменке оставались всего около 30 человек.
В то время Шустова вместе с 31-летним сыном Виктором гостила у родственников в Белгороде. Её 77-летняя мать Екатерина и 54-летний муж Сергей остались дома в Каменке.
Евгения ежедневно созванивалась с мужем, но 8 февраля связь пропала, и женщина сходила с ума от неведения. Через три дня Евгении позвонила сестра Сергея и рассказала, что 10 февраля Каменка попала под артобстрел ВСУ. Дом Евгении был полностью разрушен, её муж и мать погибли.
Долгое время въезд в посёлок был запрещён, и попасть домой Евгения вместе с сыном смогли только через две недели. Как всё произошло, женщина узнала от соседа.
«Он проходил мимо нашего участка, когда снаряд попал в дом. Мама и две её подруги погибли под завалами. А Сергей в это время был в сарае. Его снесло взрывной волной», — рассказывает Евгения Шустова в беседе с RT.
Сосед подполз к дому. Сергей был ещё жив. Он пообещал раненому сходить за помощью к украинским военным, которые в тот момент были в Каменке. Но военнослужащие пришли только утром. К тому времени Сергей Шустов уже скончался.